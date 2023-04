Existe, entonces, la necesidad de competir siempre, sea en el torneo que sea. Y en Alianza Lima así lo entienden; por eso, los próximos tres partidos que tienen por delante en apenas nueve días son cruciales para decidir la suerte del equipo en cada torneo. Primero está Cantolao este sábado en Matute; luego tocará visitar el jueves a Libertad en Asunción; y por último se cerrará el desafío ante Unión Comercio en Tarapoto. Son nueve puntos en juego y todos tan importantes como los rivales a enfrentar. Bajo ese panorama, surge una interrogante que es necesario compartir con los hinchas y ponerla sobre la mesa de debate: ¿Alianza está para conseguir puntaje perfecto o debe apuntar -como mínimo- a lograr siete unidades de las nueve posibles?

El escenario ideal es, sin duda, ganar los nueve puntos en juego. Y para conseguir eso, todo lo que antecede a cada partido debe salir impecable, desde la preparación en los entrenamientos, tanto en lo deportivo como en lo mental, hasta el pitazo final tras los 90 minutos de juego. ¿Resulta casi una quimera imaginarlo? Tal vez, pero en el fútbol todo puede pasar. Ahora, llevarlo a la realidad es otra cosa: si bien Alianza Lima está fuerte en la Liga 1 y no perdió en su debut en la Copa Libertadores, también es cierto que es un equipo afectado por las lesiones de varios de sus jugadores: Gino Peruzzi, Edinson Chávez, Joao Montoya y Yordi Vílchez fueron cayendo uno a uno y le dejaron más dudas que certezas al ‘Chicho’ Salas en los últimos días.

Pero vayamos a los partidos y hagamos un ejercicio de lógica. Ante Cantolao, el favorito claramente es el cuadro blanquiazul, por lo que sumar los tres puntos debería ser una obligación. No existe justificación para no asegurar la victoria en Matute y para ello Salas tiene que poner al once que visitará a Libertad días después en Asunción. ¿Para qué guardar a sus titulares, si precisamente son ellos quienes deben afianzarse como equipo? Mientras más minutos sumen juntos, es mucho mejor. Y allí lo incluyo a Christian Cueva, quien necesita jugar con urgencia y recuperarse físicamente en el menor tiempo posible. Alianza Lima lo necesita y ‘Aladino’ lo sabe; pero, ojo, su actualidad no le alcanza para ser titular. Seamos claros con eso.

Si se da la lógica, los blanquiazules saltarán al campo del Defensores del Chaco sintiéndose líderes del Apertura y con la confianza renovada; sin embargo, esta es otra historia. Ganarle a Libertad supone un esfuerzo máximo en lo deportivo y lo mental. Por un lado, está el reto de superar a un rival que viene de ganarle al Atlético Mineiro de Hulk en su propia cancha; y, por el otro, está la dificultad de batallar contra el peso de los 30 partidos sin ganar en la Copa Libertadores. Todo eso influye en mayor o menor medida; pero son cosas que pasan por la mente de un futbolista durante el juego. En el escenario ideal, una victoria es lo que todos esperamos; pero no es descabellado pensar que un empate también es un buen resultado, a pesar de cómo se vea la tabla al final de la segunda jornada de la fase de grupos.

Seamos conscientes de una cosa: si hay un rival ante el que debemos sumar de visita (de preferencia tres puntos), ese es Libertad. ¿Es posible hacerlo contra Atlético Mineiro o Athletico Paranaense? Puede ser, pero ganar en Brasil -a priori- supone romper todas las estadísticas y conseguir algo histórico para el club. Después de eso, a Alianza Lima le tocará visitar a Unión Comercio en Tarapoto y lo hará en la misma fecha en la que Sporting Cristal y Universitario se enfrentarán entre sí, en un duelo en el que el perdedor quedaría sin opciones de pelear el título del Apertura. Entonces, resulta indispensable para los íntimos asegurar esos tres puntos en campo visitante, porque aprovecharía esa ventaja que le da el fixture a favor. Podría estirar su diferencia en la tabla de posiciones o, en el peor de los casos, mantenerla sin comprometer su liderato.

Sea como fuere, al equipo de ‘Chicho’ Salas le toca vivir una experiencia al límite en sus próximos tres partidos, quizá como pocas veces atravesó en los últimos años; pero el fútbol tiene estas cosas emocionantes que le ponen sazón al panorama y amenizan lo que está por venir. Supone, entonces, un reto para Alianza Lima enfrentar a sus tres rivales más cercanos y sumar en todos los encuentros. Nueve puntos de nueve es el objetivo planteado en La Victoria; no obstante, conseguir siete de ellos es también un mérito que no se debe rechazar. Por lo menos, en el torneo local, es posible sumar las seis unidades que están en juego; el desafío está en Asunción, un partido que finalmente decidirá cómo termina esta historia. ¿O no?

