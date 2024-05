La Federación Peruana de Fútbol (FPF), a través de la Gerencia de Licencias, comunicó la semana pasada a los clubes de la Liga 1 Te Apuesto que el plazo máximo para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones se extendió hasta el 15 de este mes. La medida tiene una justificación: 1190 Sports, empresa encargada de comercializar los derechos de televisión de la mayoría de equipos del fútbol peruano, tuvo un retraso en los pagos correspondientes al mes de abril, algo que no había sucedido hasta el momento. Esta situación afectó a los clubes de la máxima división, puesto que dependen en gran mayoría de los ingresos que reciben mensualmente por la transmisión de sus partidos.

Depor pudo conocer que 1190 Sports debió pagar a los clubes de la Liga 1 Te Apuesto entre el 25 y 26 de abril; sin embargo, recién lo hicieron a partir del 8 de mayo. Es decir, hubo más de 10 días de retraso. La FPF, como responsable de asegurar el cumplimiento de la empresa televisora con sus obligaciones, le dio facilidades para abonar ese monto extendiendo el plazo hasta quincena. Algunas instituciones grandes como Alianza Lima recién cobraron el lunes 13; mientras que otras como Melgar y Cienciano lo hicieron el fin de semana pasado .

Clubes con 1190 Sports Clubes con el Consorcio Fútbol Perú -Alianza Lima

-Cienciano

-Melgar

-Sporting Cristal

-Cusco FC

-Deportivo Garcilaso

-Sport Huancayo

-ADT

-Unión Comercio

-Comerciantes Unidos

-Los Chankas FC

-César Vallejo

-Atlético Grau

-Alianza Atlético

-UTC -Universitario

-Sport Boys

-Carlos A. Mannucci

¿Por qué 1190 Sports se retrasó en los pagos?

A fin de esclarecer los hechos, Depor intentó comunicarse con 1190 Sports para escuchar su versión y conocer las razones del retraso de los pagos; pero no recibió respuesta y optaron por el silencio. No obstante, esta situación tendría que ver con la realidad que afronta 777 Partners, aliado y respaldo económico de la empresa comercializadora de los derechos de TV en el Perú. Según informó la cadena internacional ABC, el grupo inversor atraviesa una crisis financiera mundial por falta de liquidez y una denuncia en su contra por supuesto fraude en Bélgica.

De acuerdo a dicho medio, 777 Partners viene siendo acusada de haber incumplido con los pagos a los jugadores de Standard de Lieja, institución que compite en la Belgian Pro League y forma parte de su conglomerado de clubes en todo el mundo. Asimismo, la sociedad internacional debió haber abonado la segunda cuota por la compra del mismo club antes de acabar abril, algo que no ocurrió hasta ahora. “Están debiendo cerca de tres millones al fondo Inmobilière de Lieja”, aseguran en el diario belga De Morgen.

Esta situación ocasionó que Bruno Venanzi, un antiguo propietario del Standard de Lieja, hiciera la denuncia respectiva contra 777 Partners por no haber efectuado el pago. Pero eso no sería todo, ya que también se confirmó que la empresa Leadenhall le solicitó una suma de 350 millones de euros al grupo inversor por daños y perjuicios producto de un supuesto fraude. Según el medio Bloomberg, la empresa americana intentó pagarles colocando activos a propiedades que no estaban en su poder.

Alianza Lima fue uno de los últimos equipos en recibir el pago por derechos de TV de parte de 1190 Sports, correspondiente al mes de abril.





¿Cuál es la versión de los clubes?

Si bien el problema pudo solucionarse progresivamente, no es un buen síntoma para el negocio de 1190 Sports y la FPF. Depor pudo conocer que la mayoría de clubes se vio afectado económicamente por el retraso de pagos en abril y tuvieron que hacer el esfuerzo para cumplir con sus trabajadores el mes anterior. “Esto altera los presupuestos, esperamos que no vuelva a suceder”, nos dijeron desde la dirigencia de Cienciano. Lo mismo pasó en Melgar, quienes expresaron su fastidio por lo ocurrido recientemente. “Nunca quisimos estar en esta situación”, afirmaron.

El cuadro cusqueño, por ejemplo, envió dos cartas a la secretaría general de la FPF con fechas del 28 de abril y el 7 de mayo, pidiendo explicaciones por el retraso de pagos de abril. Eso sí, nunca le dieron una respuesta. Lo único que recibieron fue un comunicado de parte de la Gerencia de Licencias, justificando el abono tardío “de manera extraordinaria y excepcionar”, amparándose en el reglamento de licencias.





Este es el comunicado que la Gerencia de Licencias envió a los clubes de la Liga 1 sobre el pago de abril.





Ante ese escenario, los clubes más chicos como ADT, Atlético Grau, Unión Comercio, Comerciantes Unidos, entre otros, tuvieron que conseguir fondos para cumplir con sus obligaciones respectivas y evitar que sus trabajadores salgan perjudicados. “Ellos tienen que pagar cuotas en el banco, compañías de seguros y compromisos de acuerdo a fechas. Allí empieza a generarse el problema”, sostienen. Sin embargo, el problema de fondo no es ese, sino la preocupación de que esta situación se repita más adelante.

En clubes más grandes, como Alianza Lima y Sporting Cristal, sus ingresos por taquilla, marketing y demás conceptos le permitieron cubrir el mes de abril por cuenta propia, sin depender tanto de los ingresos por derechos de televisión. Eso sí, el sentir es el mismo que los demás equipos y esperan que este escenario no vuelva a ocurrir.

¿Es viable el negocio de 1190 Sports para el fútbol peruano?

Como se sabe, la viabilidad del negocio de 1190 Sports y la FPF pasa su momento más crítico: según el último informe de la empresa durante el periodo comprendido entre enero y noviembre del 2023, se registraron pérdidas de 39 millones de dólares. Si miramos al detalle del informe, 1190 Sports generó 11 millones el año pasado, de los cuales 7 millones llegaron por venta de publicidad y otros 4 millones producto de las suscripciones. Para un modelo de negocio basado en el pago por suscripción, esta última cifra resulta, por lo menos, preocupante. “El gran negocio significaba que los clubes iban a ganar el 70% de las utilidades. Bueno, el negocio en este primer año no ha arrojado utilidades. Tampoco ha sido tas con tas (recuperar lo invertido), tampoco una ligera pérdida. ¡Han perdido 39 millones de dólares!”, explica al respecto Alberto Beingolea, vocero del Consorcio Fútbol Perú.

Para Beingolea, el ingreso por suscripción es insuficiente y advierte de una mala salud del negocio de 1190 Sports; sin embargo, lo que más le preocupa es cómo recuperarse de esa pérdida. “Si tienen 39 millones de pérdidas, ¿sabe qué significa para el próximo balance? -y esto pregúntelo a un contador-, que van a comenzar con 39 millones menos en pérdidas. Tienen que subsanar eso para poder recién hablar de una operación que comienza a ver la luz”, manifestó.

De acuerdo al informe de 1190 Sports, el primer semestre de operaciones estuvo marcado por la oposición de varios clubes de la Liga 1 al proyecto, afectando los ingresos en ese lapso. No obstante, la situación mejoró en el segundo semestre, dado que casi todos los clubes se adhirieron al negocio (Melgar fue el último en integrarse a partir de enero de este año, sin contar los que todavía tienen contrato con el Consorcio) y también se sumaron otros operadores de TV paga, como lo fue Claro. Si bien hubo una mejoría, el balance final indica una pérdida de 39.2 millones de dólares.

Con el problema ocurrido por el retraso de pagos y los números en rojo del primer año de funciones de 1190 Sports en el fútbol peruano, los clubes de la Liga 1 observan un panorama de incertidumbre. Los ingresos por derechos de televisión son el principal sustento de la mayoría de equipos de la máxima división y, ante un escenario catastrófico como el retiro del actual operador, enfrentarían un escenario mucho peor.





