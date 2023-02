En ese sentido, Depor se comunicó con Marcelo Bee Sellares, abogado especialista en derecho Deportivo y Administrativo, quien explicó en qué consiste el fallo y cuáles son las condiciones para que Christian Cueva termine fichando por Alianza Lima o cualquier otro club que esté interesado en contar son sus servicios. “Este fallo es distinto al que resolvió el TAS (semanas atrás)”, expresó de inmediato el profesional argentino.

Resolución de FIFA 👇 a favor de @FCKrasnodar 🇷🇺 vs @SantosFC 🇧🇷 por la transferencia del 🇵🇪 Cueva Cristhian.

El club 🇧🇷, está en tratativas de alcanzar un acuerdo con @Tuzos 🇲🇽 y el jugador 🇵🇪 para cancelar la deuda con el club 🇷🇺. pic.twitter.com/3eFTbRHjEN — Marcelo Bee Sellares (@mbeesellares) February 15, 2023

“Cueva llega al Santos FC desde Krasnodar de Rusia. Esa transferencia fue a préstamo con una obligación a compra en 7 millones de dólares. El club brasileño le cumplió una parte de ese monto y cuando el jugador resolvió el contrato allá por el 2020 injustificadamente, el Santos FC le dejó de pagar al club ruso. Entonces, esta resolución de la FIFA es a favor del club ruso y señala lo que el Santos FC le debe pagar. No afecta en nada al jugador Cueva”, sostuvo Bee Sellares.

Eso sí, detalla que lo que ha ocurrido en este tema ha sido una cadena de incumpliemientos por parte de Santos FC y Cueva. “Gran parte de lo que Cueva y el club mexicano Pachuca le vayan a pagar al Santos FC se va a ir al pago al Krasnodar. El club brasileño no le pagó al club ruso, Cueva rescindió el contrato sin justa causa y lo condenaron a pagar 4 millones de dólares al Santos FC”, señala.

¿Christian Cueva aún puede firmar por Alianza Lima?

De acuerdo a Bee Sellares, Alianza Lima o cualquier otro club que esté interesado en contratar los servicios de Christian Cueva debe cerciorarse previamente de que el jugador le haya pagado al Santos FC, tal y como lo indica el laudo del TAS . “Mientras Cueva no cancele la deuda con el Santos FC o no acredite que efectivamente ha llegado a un acuerdo de pago con el club brasileño, va a ser muy difícil que algún club lo contrate. Caso contrario, el jugador se expone a una sanción de FIFA por incumplimiento del laudo del TAS”, detalla.

El tipo de sanción que corresponde es deportiva; es decir, afectará directamente al jugador. “Si Cueva no le paga al Santos FC, el club brasileño puede solicitar la apertura de un expediente en la Comisión Disciplinaria de FIFA por incumplimiento del laudo del TAS y pedir que se le aplique una sanción deportiva de una plazo mínimo de 4 a un máximo de 6 meses sin poder jugar”, explica el especialista.

Por eso, Alianza Lima está a la espera de que Christian Cueva pueda resolver sus temas extradeportivos para encontrar una vía libre hacia su fichaje. Depende más del jugador que del club, ya que ambos tienen la predisposición de llegar a un acuerdo. “El monto (7 millones de dólares) que Cueva y Pachuca deben pagarle al Santos FC todavía es negociable; es decir, pueden arreglar un cronograma de pago. Una vez iniciado el expediente disciplinario por no pagar, allí ya no es negociable. Cuando se abre el expediente, ya no depende de la voluntad de las partes. Lo único que tiene que hacer es si se cumplió o no con el pago. Si no se cumplió, aplica la sanción deportiva”, apunta Bee Sellares.

Eso sí, el abogado argentino también lamenta que en esta situación todas las partes hayan salido perjudicadas: “En este caso, ninguno ha ganado. El Krasnodar no ha podido cobrar después de 3 años el monto de transferencia total (7 millones de dólares); el Santos FC se encontró con el perjuicio de que Cueva le rescindió el contrato al año, deportivamente lo abandonó al club brasileño; y después con el tiempo, el jugador se ha visto perjudicado por el laudo del TAS que lo condena a pagar 4 millones de dólares; y el club Pachuca, que contrató al jugador, también es solidariamente responsable por haberlo contratado”.

