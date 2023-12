En solo cuatro años, el valor de mercado de Benavente cayó 92%, superando incluso a Christian Cueva, que registra una desvalorización del 89% en el mismo lapso. O dicho de otra manera para entender la magnitud de la cifra: desde que Benavente fue comprado por el Pyramids FC de Egipto, a fines de enero del 2019, por 5.5 millones de euros hasta el momento en que se oficializó su salida de Alianza Lima, en noviembre del 2023, pasaron 1173 días. Y cada día se devaluó 2876 euros; es decir, 116 36 soles por cada 24 horas. ¿Cómo explicar que un futbolista como él, nacido de las canteras del Real Madrid, no pudo marcar la diferencia con 29 años en el fútbol peruano y se devaluó tanto en tan poco tiempo?

Devaluación comparativa entre Benavente y Cueva

Futbolista Año/Club Valor de mercado anterior Último club Valor de mercado actual Cristian Benavente 2019 / Pyramids FC 5.5 millones de euros Alianza Lima 400 mil euros Christian Cueva 2019 / Santos FC 5 millones de euros Alianza Lima 550 mil euros

*Datos según Transfermarkt

Malas decisiones

El fútbol, como la vida, se trata de tomar decisiones a cada momento. Y luego de recorrer cierto camino se podrá notar las consecuencias de eso. Benavente, en este caso, puede mirar hacia atrás y reflexionar en qué se equivocó. Cuando Pyramids FC puso más de cinco millones de euros sobre la mesa, el Royal Charleroi de Bélgica no dudó en vender a su futbolista. Cristian, emocionado por la cantidad de dinero que iba a ganar (casi 10 veces más que su sueldo en el club belga) aceptó mudarse a una liga extravagante y poco conocida. El volante peruano decidió cambiar el ritmo ascendente que tenía en una liga europea por una aventura controversial, donde el tema económico era el motor y motivo.

Cuando llegó a Egipto, la realidad fue otra. Con menos exposición, menos competencia y sin la exigencia de antes, era normal que Benavente saliera del radar de Ricardo Gareca, quien en ese entonces era técnico de la selección peruana. “No me gusta que juegue allí”, expresó el ‘Tigre’ en una conferencia pasada, dejando claro que en su opinión la liga peruana era mejor que la egipcia. Y en Pyramids FC, Benavente jugó poco: 12 partidos y 629 minutos, un registro muy por debajo para alguien que tenía mayor proyección. Quizá por un mal consejo o por asegurar el futuro de su familia, priorizó lo económico en lugar de lo deportivo. Luego, intentó ganar notoriedad otra vez en equipos como Nantes, Antwerp, Charleroi y Alianza Lima, aunque sin mayor trascendencia.

Lesiones graves

Todo futbolista convive con el miedo a lesionarse y Benavente no fue la excepción. Desde 2019 en adelante, Cristian tuvo dos lesiones de consideración: en su segunda etapa con Royal Charleroi (2021) y en su segundo año con Alianza Lima (2023). En el primer caso, el ‘Chaval’ sufrió un fuerte esguince en el tobillo que lo sacó del resto de la temporada. Había jugado apenas cinco partidos tras su regreso en el club donde destacó, pero el destino le puso un reto más difícil. Su préstamo concluyó y ‘Bena’ no volvió a jugar más. Pasó el resto del año sin equipo, hasta que a inicios del 2022 y ya recuperado de su tobillo apareció el interés de Alianza Lima. El cuadro íntimo, sabiendo de la inactividad del jugador, arriesgó con su fichaje y dio resultados: los blanquiazules salieron campeones nacionales ese año y Benavente colaboró con seis goles en 26 partidos.

Pero su segunda lesión de consideración llegó a fines del 2022, cuando le diagnosticaron de rotura de ligamentos en la rodilla derecha y, por ende, era necesario operarse en el exterior. Benavente comunicó al club cuál era su situación e inició una etapa de recuperación que tardó casi todo el año. Con el contrato renovado y una reducción del 50% de su sueldo, Cristian se tomó el tiempo necesario para volver a las canchas sin inconvenientes. En octubre pasado se unió al plantel blanquiazul con la esperanza de jugar, pero no sucedió. Se perdió las finales contra Universitario, su contrato terminó y no hubo renovación. Y la inactividad trajo como consecuencia la devaluación de su valor de mercado.

Adaptación

No es fácil para un futbolista adaptase rápido a un fútbol diferente. Benavente estuvo toda su vida jugando en Europa. Se formó allá, pasó por distintos equipos y no pudo marcar la diferencia aquí, en una liga que adolece de distintos problemas estructurales. De los 26 partidos que jugó en Alianza Lima en la Liga 1, 12 de ellos fueron como titular; es decir, ni siquiera llegó al 50%. Si bien era evidente su falta de competencia, le costó adaptarse a otro ritmo, velocidad y estilo. El ‘Chaval’ puso lo mejor de sí sobre el campo, marcó un gol de tiro libre en su debut e hizo ilusionar al hincha blanquiazul; pero no trascendió. No pudo ser el ‘10′ indiscutible sobre el campo y tampoco el distinto con el balón.

En ese sentido, debido a las malas decisiones, constantes lesiones y problemas de adaptación, Benavente fue de más a menos en lo futbolístico y lo comercial. Ya no es el jugador de antes a causa de la inactividad y perdió piso en su valor de mercado. Hoy, el jugador que costó 5.5 millones de euros está tasado en solo 400 mil. El descenso fue abismal y su futuro, por ahora, incierto. Eso sí, ya recuperado de toda lesión, depende de él dar el siguiente paso y reinventarse a sus 29 años. Talento tiene de sobra.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.