Christian Cueva no ha logrado afirmarse como uno de los pilares en Alianza Lima (foto: Alianza Lima).

“Christian Cueva es un jugador fundamental para nosotros y esperamos contar con él”, dijo Mauricio Larriera en conferencia de prensa el día de su presentación como entrenador de Alianza Lima. Esta confianza anticipada por parte del entrenador uruguayo fue ratificada y la trasladó a la cancha cuando optó por ponerlo de titular desde su partido debut ante Cusco FC en Cusco. Ya sea usándolo de enganche detrás de Hernán Barcos o, por momentos, por banda izquierda, ‘Aladino’ daba signos de mejora en los primeros partidos de la era Larriera; sin embargo, esta alza no fue regular, su nivel futbolístico siguió sin convencer y todavía no se gana un puesto fijo dentro del once. En el encuentro ante FBC Melgar el último jueves, el volante nacional partió desde el banquillo y su ingreso tampoco benefició en el replanteo.

Posición en el campo Uno de los diferenciales desde la llegada de Mauricio Larriera a Alianza Lima fue optar por colocar a Christian Cueva desde el arranque como '10′ del equipo detrás del 'Pirata' Barcos y cederle a Jairo Concha la banda derecha. Como se recuerda, en la última etapa de Guillermo Salas en el equipo íntimo, era Concha el enganche del equipo y 'Aladino' era habitual suplente. En principio, la receta parecía funcionar y la repitió en los dos primeros encuentros (Cusco FC y Sport Huancayo). Luego, ante Cienciano, el volante nacional venía con molestias físicas durante la semana e, incluso, era duda para dicha encuentro. Finalmente, 'Aladino' no arrancó pero ingresó en la misma posición en el segundo tiempo teniendo un desempeño óptimo en aquel empate sin goles. Ante Alianza Atlético, la presencia de Cueva era bastante necesaria considerando la ausencia de Jairo Concha por lesión. El volante nacional jugó todo el partido, lo que daba señales también de una mejoría física. Sin embargo, ya para el siguiente encuentro, ante Cantolao, 'Aladino' sumó 60 minutos y, desde entonces, no volvió a jugar un partido en su totalidad. La siguiente fecha, ante Unión Comercio, Larriera optó por colocar a Christian Cueva sobre el sector izquierdo y que sea Jairo Concha el enganche. Si bien se conoce que la banda requiere de más sacrificio físico, el equipo íntimo solía tener salida más veloz sobre el sector derecho donde se encontraba Franco Zanelatto, quien desde su reaparición en la fecha pasada se asentó como pieza clave en el esquema del entrenador. En dicho encuentro, 'Aladino' fue reemplazado en el minuto 67 por Gabriel Costa. Ante Carlos A. Mannucci, el equipo íntimo sufrió la baja de Jesús Castillo y Jairo Concha retrocedió a la primera línea de volantes, por lo que Cueva se colocó como enganche, pero su desempeño no fue trascendente en el juego que se le venía complicado al equipo victoriano y fue reemplazado por el joven Bassco Soyer en el minuto 70. Minutos después llegó la remontada ante los trujillanos. Finalmente, en la última fecha ante FBC Melgar se optó por usar a Jairo Concha como '10′ y dejar a Christian Cueva en el banquillo de suplentes para presentar un equipo más intenso y físico con Aldair Rodríguez y Franco Zanelatto por bandas. Con esto, el entrenador uruguayo ratificó al joven volante como organizador del juego en un partido clave incluso por encima del experimentado 'Aladino' , a quien todavía parece no encontrarle un puesto fijo dentro de la cancha. Nuevamente, la primera opción de '10′ recaía en Concha. De momento, a Mauricio Larriera le ha resultado más provechosa la presencia de Cueva siendo pieza titular que aguardándolo como arma de recambio, ya que hasta el momento el futbolista no ha tenido un ingreso revulsivo que cambie o solucione un trámite de juego cuando el panorama luce complicado. Sin embargo, en la próxima fecha ante Binacional en Juliaca, es bastante probable que, por el desgaste físico que involucra la altura, 'Aladino' vuelva a partir del banquillo de suplentes pese a todavía no dar luces de garantía como recambio. Cueva en Alianza Lima Como se recuerda, el volante nacional llegó a Alianza Lima con el objetivo de disputar el Torneo Apertura y Copa Libertadores; sin embargo, su rendimiento individual no fue óptimo y fue habitual suplente en el equipo, en ese entonces, dirigido por Guillermo Salas. Pese a su poco convincente desempeño y la gran expectativa que se tenía a la hora de su contratación, el club íntimo recibió renovarle la confianza y alargó su estadía en La Victoria hasta finales del 2023. Según se conoce, en el contrato no existe cláusula alguna de renovación automática bajo ningún objetivo. Es decir, quedará en manos del club si todavía piensa en contar con él de cara al 2024.

