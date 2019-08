Con 'Rocky' Balboa como '10': el posible once titular de Alianza Lima para el duelo ante César Vallejo [FOTOS]

Alianza Lima vs. César Vallejo se verán las caras el sábado 17 de agosto a las 8:00 p.m. en el estadio Mansiche de Trujillo por la Fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Después de un prolongado receso del campeonato de primera división, Alianza Lima retorna a las canchas con el objetivo de llevarse los tres puntos de la jornada y seguir subiendo en la tabla de posiciones para llegar a un torneo internacional a fin de año.

Si bien es cierto que los íntimos no disputaron partidos oficiales hace casi un mes, Pablo Bengoechea no quiso quedarse atrás y los blanquiazules se midieron en varios partidos amistosos que ayudaron a que el equipo no pierda regularidad.

En esta nota te mostramos en posible once titular que enviaría Bengoechea a la cancha. Kevin Quevedo no se encuentra en la lista, pero pinta como el primer cambio durante el partido.

