Alianza Lima se pronunció sobre la partida de Alejandro Hohberg a Universitario de Deportes [VIDEO]

Alianza Lima se pronunció sobre la polémica partida de Alejandro Hohberg a Universitario de Deportes. El gerente, Gustavo Zevallos dijo que no hay molestia por su decisión y aclaró que fue con el primer jugador con quien hablaron para renovar contrato.

"Aquí no hay que molestarse, estamos muy agradecidos a Alejandro Hohberg, es un súper profesional. Él ha tomado la decisión y bien por él. Hay que valorar lo que hizo con Alianza Lima. Tremendo profesional que merece lo mejor", dijo Gustavo Zevallos.

El gerente íntimo aclaró que Alejandro Hohberg fue el primer jugador con quien hablaron en Alianza Lima para renovar su contrato.

"Alejandro ha sido el primer jugador con el que nos juntamos, habrá sido desde setiembre y octubre del año pasado. No voy a entrar en detalles pero al final no se dieron las cosas y aquí no hay ninguna molestia", dijo.

Alejandro Hohberg decidió fichar por Universitario de Deportes con un contrato de tres temporadas. El volante llegó por un pedido especial del entrenador crema, Nicolás Córdova.