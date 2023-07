Como se sabe, el cambio de reglamento de la Liga 1 Betsson obliga a los clubes a transmitir por el único operador autorizado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que en este caso es 1190 Sports. Los equipos deben permitir el ingreso de las cámaras de Liga 1 MAX, porque si no lo hacen se exponen a sanciones que van desde la resta de puntos hasta la pérdida de la categoría. Por ese motivo y al estar atado de manos, Alianza Lima cedió no sin antes expresar su fastidio en una carta a la FPF, donde reafirmó que no tienen ningún vínculo contractual con dicho operador.

Si bien deportivamente Alianza Lima está obligado a permitir el ingreso de las cámaras de Liga 1 MAX hasta nuevo aviso, judicialmente no tienen ningún impedimento para efectuar su contrato con el Consorcio. De hecho, tras la revocatoria de la medida cautelar que favorecía a la FPF, el club blanquiazul tiene luz verde para proceder de esa manera; no obstante, allí choca con el ámbito deportivo y eso alimenta mucho más el conflicto. ¿Cómo desentrampar ese problema?

Para el duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal, GOLPERU ni siquiera asomó por los exteriores de Matute para transmitir el partido aun cuando, judicialmente, tenía la facultad para hacerlo. Es más, el Consorcio había enviado una carta notarial al club durante la semana solicitando dar las facilidades para la transmisión de ese cotejo; pero no pudo ser. Si Alianza permitía el ingreso de las cámaras de GOLPERU, el partido corría riesgo de reprogramarse. Y si volvía a suceder, le correspondería una sanción que podría derivar hasta el descenso.

Bajo ese panorama, Alianza Lima está ‘con la soga al cuello’ y no podría efectuar su contrato con el Consorcio. Sin embargo, este operador también está en su derecho de exigir al club cumplir con ese contrato o, de lo contrario, imponer las multas económicas correspondientes que sean necesarias de acuerdo al documento legal. Lo que sí es una prioridad en Matute es consensuar con el Consorcio para evitar un escenario peor, como pagar penalidades y futuras demandas. Pero allí la FPF también cumple un rol importante, porque son ellos quienes finalmente dar la autorización para la transmisión y GOLPERU no forma parte de esa lista.

Para la Federación, el único operador existente es 1190 Sports, quien tiene los derechos de televisión de los clubes. Y, en ese sentido, no puede permitirse compartir esos derechos porque significaría una derrota en esta disputa legal. Es difícil que Liga 1 MAX y GOLPERU transmitan al mismo tiempo los partidos de Alianza Lima, pero no imposible si se dan las condiciones; es decir, si las partes negocian y llegan a un acuerdo. Por ahora, todo pinta complicado y la solución no asoma por el horizonte.

