Después de dos temporadas sin conseguir el título nacional, que fueron ganados por su clásico rival, Universitario de Deportes, Alianza Lima comenzó un proceso de reestructuración en varias áreas. La directiva blanquiazul incorporó a José Bellina, Franco Navarro y Wilmar Valencia, mientras que en la dirección técnica se sumó el entrenador argentino Néstor Gorosito. Con estos cambios definidos, el club comenzó a trabajar en la conformación del plantel que competirá en la Liga 1 Te Apuesto y en la primera fase de la Copa Libertadores.

La idea en el conjunto íntimos es mejorar todas sus líneas y también mantener la base principal de su equipo. En ese sentido, se anunció la renovación de los contratos de Hernán Barcos y Carlos Zambrano, quienes fueron de los más destacado del cuadro victoriano durante el 2024. Ahora, el club se viene centrando en las incorporaciones y uno de los refuerzos llegaría desde Huancayo.

Depor conoció que, en las últimas horas, Alianza Lima reanudó conversaciones con la representación del delantero argentino Lucas Cano, quien se encuentra libre tras terminar su contrato con Sport Huancayo a finales de noviembre. De esta manera, los próximos días serán decisivos para que el cuadro blanquiazul llegue a un acuerdo por el futbolista de 29 años.

Lucas Cano llegó a Sport Huancayo tras su paso por el Club Atlético Güemes. (Foto: Club Atlético Güemes)

¿Qué dijo Lucas Cano sobre la llegada de Gorosito a Alianza Lima?

El delantero, de 29 años, habló con Depor sobre el trabajo de Néstor Gorosito, quien será nuevo DT de los íntimos. Fue su estratega en Argentinos Juniors, en la temporada 2014 y 2015: “Es uno de los mejores técnicos que tuve en mi carrera; sin ninguna duda es un gran técnico. Tienen que confiar en el trabajo que hace porque tiene mucha experiencia en esto”.

Además, reveló que recibió llamados desde La Victoria y Ate: “Sé que mi representante estaba en conversaciones con Alianza y la ‘U’, más que eso no sabría decirte. Seguramente en estos días tendré más noticia”. “Sería un gran desafío en mi carrera (llegar a cualquiera de estos dos clubes) y sé que lo puedo hacer muy bien. Estoy con muchas ganas”.

Sobre su paso temporada en Sporting Huancayo, comentó: “En Huancayo nos trataron muy bien y estábamos cómodos ahí. Sí, gracias a Dios me adapté muy bien a la altura, pero no es fácil jugar allí. Por suerte me adapté y pude jugar tranquilo”.

Finalmente, dio detalles de sus principales características y que le permitieron ‘romperla’ en el ‘Rojo Matador’: “Sí, soy un jugador con las características de también jugar fuera del área. Soy un jugador potente, de buen uno contra uno, y rápido. Creo que este año fue uno de los mejores en mi carrera en cuanto a goles”.





¿Cuándo iniciará la Liga 1 2025?

El Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. El cuarto fin de semana de enero se jugaría la primera jornada del certamen. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos de las autoridades para iniciar el campeonato nacional en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026 y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.





