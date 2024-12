Este 2024 fue un año opaco para los peruanos en el extranjero, teniendo algunos destellos aislados, pero lejos de las épocas pasadas, donde cada fin de semana esperábamos con entusiasmo resúmenes de sus logros o skills. Sin embargo, ahora estamos lejos de eso, rascando la olla y esperando el surgimiento de un nuevo talento que sea nuestra próxima ‘joya’. A pesar de ello, hay quienes, en silencio, vienen haciendo las cosas bien, como es el caso de Alfonso Barcos. Tras su salida de Universitario de Deportes —una decisión cuestionable para muchos—, optó apostar por jugar en Uruguay con el Defensor Sporting, equipo con el que, este último viernes, se coronó tricampeón tras vencer en penales al histórico Nacional.

En un duelo digno de película, vimos a Nacional y Defensor Sporting pelear los 90 minutos con intensidad, lo que llevó a una definición en una dramática tanda de penales. Si bien es cierto que los ‘Albos’ mantuvieron la ventaja hasta casi el final, en los últimos minutos el ‘Tuerto’ logró igualar el marcador. En este emocionante cotejo, el volante peruano Alfonso Barco fue titular en el conjunto morado y tuvo una destacada actuación.

Pasado el primer tiempo, Claudio Spinelli puso en ventaja al equipo del peruano, pero la alegría no duraría mucho, ya que el ‘Tricolor’ remontó con goles de Diego Herazo (52′) y Nicolás López (71′). Si bien Spinelli tuvo la oportunidad de igualar la serie desde los doce pasos —y, con la ventaja 1-3 en la ida, coronarse campeón—, su remate se fue desviado, llevando el desenlace a una tanda de penales.

Finalmente, la serie desde los doce pasos terminó 3-1 a favor de Defensor Sporting. Cabe destacar que Alfonso Barco no participó en la tanda, ya que fue reemplazado al minuto 68. De esta forma, aunque durante este 2024 la ‘Farola’ no pudo competir por el título de la liga local, logró sacarse la espina al ganar la tercera edición de la Copa de Uruguay. Por su parte, el peruano Alfonso Barco celebró la obtención de su segundo título en su carrera profesional.





Los números de ‘Fonchi’ para el ‘Tri’

En la temporada 2024, Alfonso Barco tuvo una destacada participación con Defensor Sporting, disputando 29 encuentros oficiales y aportando dos goles. Aunque el inicio fue complicado para el volante de 22 años, su constancia y esfuerzo le permitieron ganarse la confianza de Álvaro ‘Chino’ Navarro, quien asumió como entrenador a mediados de año. Ojo, Barco fue clave en la campaña de la ‘Viola’: anotó en las llaves de Octavos y Cuartos.

Con el paso de las jornadas, el exjugador de Universitario de Deportes demostró su valía, logrando consolidarse como titular en las últimas fechas del campeonato uruguayo y convirtiéndose en una pieza clave para el equipo. Su nivel estaba en constante ascenso; un ejemplo de ello ocurrió a principios de noviembre, cuando, en el encuentro frente a Ferro Carril, el futbolista peruano fue elegido como el mejor jugador del partido.

Luego de dejar el país tras ser víctima de amenazas por su rendimiento en Universitario de Deportes, Alfonso Barco, conocido como ‘Fonchi’, demostró que con trabajo y dedicación se pueden lograr grandes cosas. Su destacado nivel en el campeonato uruguayo llevó a Jorge Fossati a enviar una carta de reserva a su club para las últimas convocatorias -fecha 6 y 7- de la Selección Peruana. Aunque hasta la fecha no tuvo la oportunidad de vestir la Bicolor, es casi seguro que pronto lo hará, pues es un jugador joven, con mucha técnica y un gran futuro por delante.





El mayor sueño de Alfonso Barco

Previo a los partidos contra Ecuador y Colombia por las fechas 6 y 7 de las Eliminatorias al Mundial 2026, surgió una novedad en la convocatoria: el nombre de Alfonso Barco. El mediocampista, que venía sumando minutos con Defensor Sporting, recibió una carta de reserva por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Tras conocerse esta noticia, Barco tomó la palabra y compartió sus expectativas, mostrando ilusión por la oportunidad y destacando su compromiso con seguir creciendo como jugador.

“Para mí es una ilusión, como un hincha más, Perú lo es todo. Me levanto todos los días en mejorar porque quiero estar algún día con esa camiseta. Jugar en la Selección es el sueño máximo que tengo, para mí es una ilusión activa, por más que hasta ahora no se ha dado, la tengo presente siempre”, señaló el ex jugador de Universitario de Deportes.

El futbolista de 22 años habló también sobre sus proyecciones: “Trato de ponerme metas cortas, no pienso mucho en el futuro, trato de pensar en el próximo partido que venga, esa es mi motivación y tratar de mejorar día a día y en las cosas que me faltan para ser mucho mejor futbolista, ser lo más profesional posible y si la vida quiere tener alguna revancha o poder jugar en la Selección”.

Es importante mencionar, que esta no es la primera vez que el nombre de Alfonso Barco se inserta en el radar de Jorge Fossati. Previo a disputar la Copa América 2024, el DT manejó una lista de 55 convocados y el mediocampista se encontraba en ella. Por otro lado, el ex futbolista de Universitario de Deportes dio algunos apuntes sobre su presente en Defensor Sporting de Uruguay, donde disputa su segunda temporada. “Desde que estuve acá se han vendido cinco o seis jugadores a equipos de élite y eso me sirve de motivación ya que digo por qué no, por lo que podría migrar a ligas más competitivas que es lo que todo el mundo quiere”, agregó el peruano que también tuvo un paso por San Martín.

Alfonso Barco juega en Defensor Sporting desde 2023. (Foto: Difusión)





