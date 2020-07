Hace un mes el futuro de Reimond Manco era una incertidumbre: tras su salida de Binacional, por los malos manejos de la directiva, el volante decidió marcharse de Juliaca. Hoy, sin embargo, todo está claro para el ex Alianza Lima, quien ya inició con tanto optimismo los entrenamientos con Atlético Grau, que se animó a hablar de la Selección Peruana. Siente que esa puerta no está cerrada del todo.

“Cuando uno merece ser convocado, lo harán así estén los jugadores de afuera. Si al técnico no le gustas, no te quiere o no entras en su esquema de juego, así la rompas y hagas dos goles de chilena no te va a llamar”, mencionó el jugador de Atlético Grau en ‘Dámelos Siempre'.

Por ello, Reimond Manco se viene preparando con todo para el reinicio de la Liga 1 (marchan últimos con solo dos puntos): “Tiene que empezar el campeonato y debo estar mentalizado en ello. Grau no está pasando una situación tan grave como la del Boys del año pasado, pero no podemos seguir perdiendo puntos. Si a mí me va bien en Grau, se puede tentar una posibilidad en la selección. Si me gustaría ser convocado, pero vamos de a pocos. Hay que llevar un rendimiento que sea aceptable”.

El deseo de volver a Matute

La última vez que se le vio a Reimond Manco con camiseta de Alianza Lima fue en 2016. Ya pasaron cuatro años y regresar a La Victoria está dentro de sus planes: “Uno siempre quiere jugar en Alianza, hasta los que no son hinchas quieren jugar en Alianza. Me gustaría volver, pero tampoco me pondré un lazo para regalarme. Está en mis expectativas volver, pero no es algo que me quite el sueño”.

Encima, el hoy jugador de Atlético Grau indicó: “Jugar en Alianza fue un sueño cumplido. Mi papá es hincha de Alianza. Crecí siendo hincha de Alianza. Cuando me retire, llevaré a mi hijo al estadio para ver a la blanquiazul”.

