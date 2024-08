En los últimos años, Alianza Lima ha tenido la posibilidad de repatriar a futbolistas peruanos identificados con el club y eso ha abierto el mercado para seguir haciéndolo en los próximos años, especialmente por la estabilidad económica que ahora tiene y por la lucha constante por el título nacional. Pedro Gallese, Jefferson Farfán, Carlos Zambrano y Christian Cueva son los últimos ejemplos. Por tal motivo, genera ilusión en el hincha blanquiazul, las recientes declaraciones de Renato Tapia (29 años), quien reveló que no descarta en algún momento jugar en la Liga 1 defendiendo la camiseta del cuadro de La Victoria.

Fichado recientemente por el Leganés, el volante tiene como objetivo mantenerse por unos años más en las mejores ligas de Europa. Sin embargo, a pesar de su anhelo de seguir en el extranjero, el ‘Cabezón’ no ocultó su cariño por Alianza Lima.

En declaraciones al periodista Diego Sumalavia de El Sueño Europeo, Tapia señaló: “Siempre sigo a Alianza. Sigo teniendo amigos allí. De hecho, estuve conversando con Nicolás Rey que estuvo en Alianza Lima y también me comentaba la opción de poder ir allá, pero nada concreto”, dejando claro que, aunque no hay nada definido, la posibilidad de verlo en Matute no es descabellada.

Sin embargo, el futbolista de la Selección Peruana también fue claro al señalar que su regreso a Alianza Lima no está en sus planes inmediatos, ni como una opción para el final de su carrera. “Mi retiro no lo planteo, ni lo veo cercano. Sí, obviamente me gustaría, pero no como para ir a retirarme, no mis últimos años, creo que no sería lo mejor, pero sí sería algo muy bonito”, puntualizó al respecto.

El contexto actual de Alianza Lima es uno de estabilidad financiera y éxito deportivo, un binomio que ha sido clave para atraer de vuelta a los grandes nombres del fútbol peruano. La capacidad del club para ofrecer condiciones competitivas y un entorno profesional ha sido determinante para que figuras identificadas con la blanquiazul opten por regresar a la Liga 1.

Renato Tapia: un recorrido europeo lleno de experiencia





El nombre de Tapia ha resonado en el fútbol europeo desde que, con apenas 18 años, dejó el Perú para unirse al Twente de los Países Bajos. Fue allí donde dio sus primeros pasos en el fútbol del viejo continente, y su talento no tardó en atraer la atención de equipos más grandes. En 2016, el Feyenoord se hizo con sus servicios, y con el club de Róterdam, no solo debutó en competiciones europeas, sino que también levantó sus primeros trofeos, incluyendo un título de liga.

Su evolución como mediocentro, sumada a su capacidad para adaptarse a diferentes posiciones en el campo, lo llevaron a LaLiga en 2019, fichando por el Celta de Vigo. En Galicia, Tapia disputó 120 partidos, consolidándose como uno de los jugadores más regulares del equipo y ganándose el respeto de todos.





¿Qué viene para Renato Tapia en Leganés?





Leganés volverá a tener actividad la próxima semana, cuando reciba a Las Palmas por la segunda jornada de LaLiga 2024-25. Dicho compromiso está programado para el domingo 25 de agosto desde las 12:00 p.m., se disputará en el Estadio Municipal de Butarque y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO.

Posteriormente, los dirigidos por Borja Jiménez tendrán una visita importante días después, cuando viajen hasta el predio del Real Valladolid por la tercera fecha del campeonato español. Este encuentro está pactado para el miércoles 28 de agosto desde las 12:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio José Zorrilla y también será televisado por DSports. Al igual que los ‘Pepineros’, los ‘Pucelanos’ volvieron a la máxima categoría después de una gran campaña 2023-24 en LaLiga 2.

Renato Tapia llegó al Leganés como jugador libre desde el Celta de Vigo. (Foto: EFE)

