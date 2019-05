Alianza Lima y la respuesta a Werder Bremen: "Claudio Pizarro siempre será ídolo"

Werder Bremen destacó la calidad de Claudio Pizarro y envió un mensaje a Alianza Lima. El club blanquiazul no tardó en responder al mensaje que le dirigió el club alemán: "Porque un ídolo es un ídolo esté en el equipo que esté... ¿Verdad @ClubALoficial?"

"¡Exacto Werder Bremen! Claudio Pizarro siempre será ídolo dentro y fuera de la cancha", fue la respuesta de los blanquiazules quienes están tras los pasos del 'Bombardero' para el Torneo Clausura.

Mientras Alianza Lima hace todo el esfuerzo para tener en sus filas a Claudio Pizarro, Werder Bremen se toma su tiempo para decidir si renueva el contrato del atacante peruano por una nueva temporada.

El gerente deportivo del club, Frank Baumann, dijo que renovar el contrato de Claudio Pizarro es una decisión que se tiene que pensar muy bien y que no se dejarán llevar por el apasionamiento de los hinchas quienes piden su continuidad a sus 40 años.

"No nos guiaremos por el sentimiento actual. El año pasado fuimos criticados por muchos. En Colonia, no jugó y fue lesionado a menudo, bloqueando a otros jugadores. Ahora las mismas personas gritan hurra, pero ¿qué pasa en tres meses, si Claudio Pizarro no jugó o si otros no vinieron?", dijo Baumann.



"No podemos ser distraídos por la presión pública, y tenemos que hacer lo que consideramos más útil para el equipo y el club", añadió en declaraciones que recoge Kicker.de.

