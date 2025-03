Los clubes de la Liga 1 tendrán más tiempo para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones financieras. La Gerencia de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó que se ha otorgado un plazo adicional hasta el domingo 30 de marzo de 2025 para que los equipos presenten la documentación correspondiente a la Categoría Enero 2025.

El anuncio fue comunicado a los 19 clubes de la Primera División a través de una circular firmada por Saúl Barrera, Gerente de Licencias de la FPF. En el documento se detalla que esta extensión permitirá a las instituciones registrar en el Módulo de Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la Plataforma de Licencias el sustento de pago de sus obligaciones.

Esta medida busca brindar un respiro a los equipos que aún no han cumplido con los requisitos establecidos, garantizando así mayor estabilidad en la competición. Sin embargo, se espera que los clubes aprovechen este tiempo adicional para regularizar su situación y evitar posibles sanciones en el futuro.

La secretaria de la FPF solicitó extender hasta el 30 de marzo el plazo para que los clubes cumplan con sus obligaciones de enero (Foto: @FPF).

El aplazamiento responde a la necesidad de garantizar que los clubes cumplan con sus responsabilidades sin poner en riesgo su participación en el torneo. En los últimos años, el incumplimiento de pagos ha sido un problema recurrente en el fútbol peruano, generando sanciones deportivas y administrativas que han afectado el desarrollo de la competencia. Con esta prórroga, la FPF busca evitar conflictos y asegurar que todos los equipos lleguen en regla a la siguiente fase del campeonato.

Además, la decisión de extender el plazo también es una señal de flexibilidad por parte de la federación, que entiende las dificultades económicas que atraviesan algunos clubes. Sin embargo, esto no significa que habrá indulgencia con quienes no cumplan con sus compromisos. De hecho, la FPF ha sido clara en que aquellos equipos que no regularicen su situación antes del 30 de marzo podrían enfrentar sanciones que van desde multas económicas hasta la pérdida de puntos en la tabla de posiciones.

Por su parte, los hinchas también siguen de cerca este tipo de decisiones, pues el correcto manejo financiero de los clubes es clave para el crecimiento y profesionalización del fútbol peruano. En un torneo donde la competencia es cada vez más exigente, garantizar la estabilidad económica de los equipos es fundamental para que puedan enfocarse plenamente en lo deportivo y ofrecer un espectáculo de calidad en cada jornada.

A pocas semanas del vencimiento del nuevo plazo, la atención estará puesta en cómo los clubes responderán a esta prórroga. Será clave que las directivas gestionen sus recursos de manera eficiente para evitar problemas que puedan comprometer su desempeño en la Liga 1. La pelota está en su cancha, y el cumplimiento de esta obligación será un termómetro de su seriedad y compromiso con la profesionalización del fútbol peruano.

