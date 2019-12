Se vistió de ‘9’ y apareció en el momento menos esperado. Casi tan inesperado como ver al ‘che’ Carlos Beltrán haciéndola de extremo y meter ese centro ‘como con la mano’. En los descuentos, Aldair Fuentes fue el héroe de la tarde y le dio el triunfo a Alianza Lima en la primera semifinal ante Sporting Cristal. Las tribunas de Matute se vinieron abajo.

“Fue un gol especial. Soy de meterme al área. Siempre me gusta crear jugadas y mandarla a la banda para que terminen en centro. Tenemos buenos cabeceadores y esta vez me quedó. Gracias a Dios, la pelota me quedó justa”, señaló.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: el resumen del partido en Matute. (Video: América TV)

El volante -que también la hace de zaguero- destacó la entrega de sus compañeros. “Era importante ganar aquí, de local. Igual, esto aún no acaba, queda un partido más en el Nacional y tenemos que salir con las mismas ganas”, agregó.

Aldair Fuentes tiene claro quiénes son los que están detrás de él en este gran momento que vive en Alianza. “Todos corrimos e hicimos lo que el técnico nos pidió y felizmente se dio el resultado. Muy contento por la confianza de Pablo Bengoechea. El gol va dedicado a mi familia”, finalizó. Como debe ser.

