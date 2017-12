Rinaldo Cruzado fue campeón nacional con Alianza Lima esta temporada, pero el club aún no se comunica para renovar su contrato. Sin embargo, el volante no pierde la calma: sabe que tarde o temprano tendrá noticias sobre su futuro.

"Obviamente me encantaría quedarme. Si me toca la posibilidad bienvenido sea. El club aún está viendo cosas y se está conversando. Más detalles puede dar la parte dirigencial. Esté o no esté, yo soy hincha de Alianza Lima", comentó para la prensa en la gala de premiación de la ADFP.

► Al borde de las lágrimas: la promesa que cumplió Cruzado a su hijo [VIDEO]

Rinaldo Cruzado explicó que no le ha puesto una fecha límite a los íntimos: "No he puesto fecha. Yo no voy a apurar las cosas. No sería lo más adecuado. La gente que lo maneja es seria y apurarla no me parece. Estoy tranquilo y esperando".

Además, el volante de 33 años agregó que maneja algunas posibilidades además de Alianza Lima, aunque no hay nada concreto: "Hay algunas cosas que no son concretas, pero yo estoy tranquilo y disfrutando de la familia y pensando en mis vacaciones. Ya saldrá algo".



Esta temporada, Rinaldo Cruzado disputó 35 partidos con Alianza Lima y celebró tres goles. Fue una de las piezas más importantes para el técnico Pablo Bengoechea.

► Alianza Lima: Rinaldo Cruzado, Gustavo Dulanto y otros futbolistas se juntaron para entrenar

TE PUEDE INTERESAR