Alianza Lima terminó la temporada 2024 de la forma menos pensada: cayó por 2-1 ante Cusco FC en el Estadio Alejandro Villanueva y dejó escapar la oportunidad de ganar el Torneo Clausura y forzar los play offs por el título nacional. Nuevamente el cuadro blanquiazul quedó a puertas del trofeo, ese que hoy tanto extrañan en La Victoria. Rinaldo Cruzado, exjugador íntimo, se refirió a la campaña que realizó el club y también dejó un mensaje para los dirigentes. ‘Ri’ dejó claro que las personas que manejan la institución tienen que tomar mejores decisiones para que regresen los buenos resultados.

En primer lugar, el cuatro veces campeón con Alianza Lima se pronunció sobre el partido ante los cusqueños y la campaña en general. “Creo que Alianza se preocupó más en lo que podía hacer la ‘U’. Lo principal era que se preocupara de lo que podíamos hacer nosotros como Alianza y después estar a la expectativa de un resultado de Universitario. Creo que eso jugó una mala pasada, en pensar en la cantidad de goles que teníamos que hacer, eso ha podido jugar en contra”, comentó a Ovación.

“Obviamente el final siempre es lo que cuenta, si no se logran los objetivos para equipos como Alianza, que son protagonistas en todos los torneos, no salir campeón normalmente se le da como negativo pero viendo lo que ha hecho Alianza este año, ha luchado los dos torneos a la par de Universitario, más este Clausura. Si no lo cierras con un título no es una campaña con la que el club o el hincha se quede contento”, añadió el deportista de 40 años.

Cruzado señaló que, debido a que el club no logra campeonar, cada vez la mochila se hace más pesada. “El club por lo grande que es siempre va a tener esa presión de querer ganar, la mística de Alianza ya no es la de años atrás y para poder retomar eso hay muchas cosas que hacer. Si en ese trayecto de retomar la mística de Alianza van a haber traspiés y no esperan, no hay un respaldo, entonces es difícil porque si quieres cambiar una idea y no tienes ese respaldo porque hay presión desde afuera, va a ser siempre difícil”, indicó.

Al ser consultado sobre el plantel para el 2025, Rinaldo fue contundente y cuestionó la decisión de los dirigentes. “Renovar un plantel es volver a lo mismo, cuando hay una renovación se tiene que hacer general y asumir lo que pueda pasar en esa renovación, asumir esa responsabilidad porque estar en Alianza no es fácil. Hay que mirar para adentro y saber qué cosa estamos haciendo. Se les critica a los jugadores pero también hay que ver hacia dentro. ¿Cuántos chicos de la Reserva vemos en Alianza?”, destacó.

“Los equipos grandes tienen que estar siempre peleando. Este año ha sido atípico dentro de los últimos, tampoco es tan mal pero hay que mirar para adentro y ver qué queremos como club, qué hay en reserva. Cada año traer 10 jugadores no es bueno”, sentenció el exjugador de Newell’s Old Boys.

Ya terminan sus contratos con Alianza Lima

Las próximas horas serán cruciales para que en Alianza Lima definan la continuidad de Mariano Soso, quien todavía tiene contrato hasta mediados de 2025. En cuanto a los futbolistas que ya terminan su contrato en 2024, son 11 en total: Carlos Zambrano, Jiovany Ramos, Sebastián Rodríguez, Adrián Arregui, Aldair Fuentes, Gonzalo Aguirre, Catriel Cabellos, Pablo Sabbag, Franco Zanelatto, Cecilio Waterman y Hernán Barcos.

De los nombres mencionados, existe la predisposición para renovar al ‘Káiser’ y al ‘Pirata’. Por otro lado, los panameños no seguirían en el equipo, lo mismo que Arregui, el ‘Bigote’, Sabbag y Fuentes. En cuanto a ‘Zane’, su permanencia está en evaluación. En lo que respecta a Cabellos y Aguirre, ambos terminan sus cesiones y tendrán que volver a Racing Club y Nueva Chicago, respectivamente; eso sí, existe una opción de compra por Gonzalo, pero todavía no hay una decisión.





