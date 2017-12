Su paso por Universitario de Deportes no le impide pensar en volver a Alianza Lima . Rodrigo Cuba la tiene clara: "Me gustaría. Es una gran vitrina jugar la Libertadores. Aparte, es importante que el actual campeón se interese por uno y quieran que regrese, sería lindo", comentó para RPP.

Sin embargo, el lateral derecho tiene contrato hasta 2018 con Deportivo Municipal, equipo con el que esta temporada disputó 35 partidos, 34 de ellos como titular. Además, un dato nada irrelevante, es que anotó 7 goles.

"Lo que tengo entendido porque lo escuché del presidente Óscar Vega es que ha habido un acercamiento y un interés de Alianza Lima pero no sé más detalles. Nadie se ha comunicado conmigo personalmente, de repente ha habido un acercamiento con mi representante", agregó Rodrigo Cuba.

El 'Gato' jugó en Alianza Lima las temporadas 2012 y 2013. Luego, pasó por Juan Aurich y Universitario de Deportes antes de llegar a Deportivo Municipal en la temporada que pasó.

"No sé exactamente si habrá un pago o iré a préstamo, no lo tengo claro porque es un tema que lo está manejando mi agente. He preferido no meterme para estar tranquilo y disfrutar las vacaciones con mi familia, me imagino que en esta semana habrá una novedad", finalizó Cuba.

