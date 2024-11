Desde el miércoles, Universitario de Deportes volvió a sus actividades, y no solo en lo deportivo, sino también en lo administrativo. Luego de su merecida celebración y una breve pausa, el bicampeón ya piensa en el 2025, donde los principales objetivos son: lograr el tricampeonato y realizar una destacada participación en la Copa Libertadores, donde llegan como Perú 1 por segundo año consecutivo. Por tal razón, en tienda crema ahora se encuentran trabajando en el tema de los refuerzos, donde los nombres de Paolo Reyna y César Inga, a falta de ser oficializados, serían los primeros en sumarse. Eso sí, no serían los únicos, pues en la ‘U’ buscan sacarse la espina de este 2024 con especial atención en el tema de la delantera. Ya tienen algunos nombres en carpeta y no se darán por vencidos en sus esfuerzos por concretar refuerzos clave.

El primero sería un nombre complicado de pronunciar, pero Fabián Bustos lo conoce cuando estuvieron juntos en Ecuador: hablamos de Francisco Fydriszewski , delantero argentino de 31 años. Actualmente se encuentra en el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, en la Primera División de Argentina. Es un ‘9′ potente y de área, que sabe generarse sus espacios, se destaca por tener habilidades con ambos pies y cuenta con una gran altura.

Según información del periodista Horacio Zimmermann de Movistar Deportes, Universitario tiene su mirada puesta en este atacante para reforzar su delantera en el 2025. “En Universitario se habla de la posibilidad de un delantero: Francisco Fydriszewski. Actualmente, juega en San Lorenzo y no tiene muchos minutos. Es uno de los nombres para reforzar a la ‘U’, teniendo en cuenta que este año trajo a un ‘9′ del extranjero, pero lo terminó sacando del equipo (Diego Dorregaray)”

Si bien es cierto, en San Lorenzo el ‘Polaco’ no está viviendo una gran temporada, ya que solo disputó cuatro partidos sin lograr anotar un gol, siendo relegado al banco tras fallar un penal en el último minuto contra Godoy Cruz. Sin embargo, Fabián Bustos conoce bien su capacidad en el área. Ambos coincidieron en Barcelona de Guayaquil, donde, entre Liga Pro, Copa Libertadores y Sudamericana, Fydriszewski registró 25 goles y seis asistencias en 51 encuentros.

Pero sus sorprendentes registros no terminan ahí. Previamente, también tuvo un destacado paso por Aucas, del mismo país, donde fue el goleador de la temporada, marcando 32 goles y logrando 11 asistencias en los 69 partidos que disputó entre la Liga Pro, Copa Ecuador y Sudamericana. Este centrodelantero, anteriormente, también jugó en clubes como Newell’s Old Boys, LDU Portoviejo, Antofagasta y Villa Dálmine.





Un viejo conocido en la ‘U’

El segundo no necesita presentación, porque todo el universo crema lo conoce y lo espera con ansias: Raúl Ruidíaz . Si bien en este 2024, tanto el jugador como la directiva hicieron todos los esfuerzos para sumarlo en el camino al bicampeonato, por temas contractuales su llegada fue imposible. Actualmente, se encuentra disputando partidos con el Seattle Sounders en la MLS Cup 2024.

Eso sí, su nombre nunca salió del radar. Según información de L1 MAX, uno de los propósitos de Universitario es concretar la incorporación de la ‘Pulga’ para este 2025. “La ‘U’ espera la comunicación de él y Raúl Ruidíaz ha dicho que no va hablar nada hasta que termine la participación con Seattle en la MLS. Una vez que termine eso, hablarán. Eso sí, Universitario buscará un delantero del extranjero”, indicaron.

Como se recuerda, Raúl estuvo en el radar del cuadro merengue, e incluso se llegó a hablar de un acuerdo para que regresara en el Torneo Clausura. Sin embargo, el delantero no logró desvincularse del Seattle Sounders de Estados Unidos, truncando así su sueño de volver al equipo de sus amores. Anteriormente, el director deportivo de Universitario, Manuel Barreto, destacó que Ruidíaz termina contrato con su club a fin de año, lo que abriría el camino para negociar su retorno.

“Raúl Ruidíaz es una posibilidad porque acaba contrato, pero es prematuro. Va a depender de Raúl”, dijo en Fútbol Como Cancha. Sobre las diferencias económicas, que según se estima rondan los US$3,201,120 al año, cifra que se puede verificar en el portal de MLS Player, Manuel Barreto comentó que estas podrían retrasar el regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario de Deportes. Sin embargo, el director deportivo de la ‘U’ señaló que “en estos casos depende mucho más de los jugadores”.

Es importante precisar que una de las prioridades en el elenco de Ate es resolver el área de la delantera, donde los fijos actualmente son Alex Valera, goleador del equipo, y José ‘Tuche’ Rivera. En cuanto a Edison Flores -tiene contrato con Atlas-, aunque existen intenciones de ampliar su vínculo, aún no hay una decisión definida. Por otro lado, la presencia de Christopher Olivares en Universitario para el 2025 parece más lejana que cercana, ya que el jugador busca sumar más minutos y no está dentro de los planes de Bustos.





¿Cuándo iniciará la Liga 1 2025?

El Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. El cuarto fin de semana de enero se jugaría la primera jornada del certamen. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos de las autoridades para iniciar el campeonato nacional en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026 y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.





TE PUEDE INTERESAR