Rodigo Vilca inició con muy bien pie la presente temporada, generando gran expectativa en algunos clubes de la Liga 1, incluyendo a Alianza Lima. Al ser consultado por la posibilidad de llegar al cuadro íntimo, el actual futbolista de Deportivo Municipal aseguró que sería algo que lo haría muy feliz.

“He tenido conversaciones con mi representante Elio Casareto. Nada oficial. Pero, si me llegan a llamar, estaría muy contento. Uno trabaja para eso. Estoy agradecido que me consideren en Alianza, sin embargo, me debo a Deportivo Municipal y deseo ganar un título con el club o clasificar a un torneo internacional”, sostuvo para ‘Dámelos siempre'.

En la misma conversación, Vilca también habló sobe la posibilidad de llegar a la Selección Peruana. “No he tenido la oportunidad de hablar con nadie. Trabajo para eso. Me vengo preparando bien en casa. Ya volvemos a las canchas el jueves y a la espera de que empiece el campeonato. Estaría muy encantado de ser llamada a la selección, señaló.

Deportivo Municipal saca a la venta mascarillas ediles para combatir al COVID-19

Es tiempo de reinventarse y sumarse a la causa. Eso lo tienen claro en Deportivo Municipal, club que anunció el lanzamiento de sus mascarillas para que los hinchas ediles puedan protegerse del COVID-19.

“El club Municipal muestra de su compromiso con la salud pública de todos los peruanos, busca colaborar de esta manera con la lucha contra esta pandemia”, señala el cuadro de la comuna.

La venta de barbijos se viene realizando a través de la plataforma “Juntoz” (municipal.juntoz.com) y el precio es de S/. 15 por unidad. También, por motivos de lanzamiento se ofrece el “Pack Familiar”, el cual consta de cuatro mascarillas por S/. 50. La entrega de los productos será a domicilio.









VIDEO RECOMENDADO

Ejercicios en casa: nuevas rutinas de CrossFit con kettlebell o pesa rusa | VIDEO

TE PUEDE INTERESAR