Rubert Quijada sufre con la cuarentena pero encuentra la tranquilidad cuando ve a su lado a su familia. El defensa de Alianza Lima agradeció tenerlos a su lado y el apoyo que le brindan en casa.

“Felizmente estoy con mi familia, si no estuvieran aquí me hubiese vuelto loco. Ya me me hubiese tirado por el balcón. No se puede salir”, dijo en una entrevista con un programa radial de Venezuela, ‘Conexión Goleadora’.

"Trabajo en casa como todos mis compañeros pero esto nos va a afectar muchísimo a los futbolistas. Es mentira que vas a estar óptimo en dos o tres días, nos va a costar cuando nos toque vivir el retorno a las canchas”, añadió.

El defensa de Alianza Lima dijo que ahora hay que escribir una nueva historia con Mario Salas. “Con técnico nuevo todo comienza de cero. Con Pablo Bengoechea se había creado una buena relación y era titular indiscutible. Se había creado una confianza y estoy agradecido con él", comentó.

Rubert Quijada dijo que quién lo trajo a Alianza Lima fue principalmente la directiva. "Ellos hicieron las gestiones con Caracas con la aprobación de Pablo”, finalizó.

