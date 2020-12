Pese a que su pase tiene dueño (Caracas FC), Rubert Quijada ha confesado que su préstamo sería gratuito y que no tendría problemas de vestir la camiseta blanquiazul en el 2021. Con Alianza Lima en Segunda División, el zaguero venezolano ha puesto la mano en el pecho frente a la situación y se ha ofrecido a regresar a la institución a la Liga 1, claro si es que el club tiene intenciones de continuar con él para el próximo año.

“Mi contrato vence a fin de mes, pero hasta el momento no me dicen si continúo o ni. Mi empresario se comunicó la semana pasada con José Antonio Bellina (gerente deportivo de Alianza Lima) y estamos esperando una respuesta”, confesó el defensa en ‘Azul y Blanco’.

Del mismo modo, Quijada aseguró que él “aceptaría las condiciones de Alianza” para jugar en la Liga 2, aunque si ya no desean contar con él, tendrá que escuchar otras ofertas que “gracias a Dios ya están llegando”. Pese al desempeño que tuvo con camiseta blanquiazul, el central aún recordar por ser uno de los mejores defensas del fútbol venezolano.

El dolor de bajar a Segunda División

Con respecto al último partido frente a Sport Huancayo, que envío a Alianza Lima a Segunda División, Quijada prefirió ser cauta y admitió mucho dolor, pero no quiso entrar en muchos más detalles. “Hubo muchos sentimientos encontrados. Capaz piensen que por ser extranjero, me da igual la situación, pero no es así. Yo siento mucha vergüenza”, confesó.

El apoyo del hincha, pese a encontrarnos con la pandemia del COVID-19, ha hecho que Quijada tenga los deseos de quedarse un año más en La Victoria, aunque todo dependerá del club. “Si quieren contar conmigo, estaré disponible. Si el tema pasarla mal por un año, la pasamos mal todos”, finalizó quien fuera refuerza para la pasada campaña de la Liga 1.

Rubert Quijada disputó 17 partidos en Primera División, en donde acumuló 1486 minutos. Su rendimiento no fue el esperado, al igual que muchos otros jugadores de la plantilla.