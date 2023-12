En los últimos días, Alianza Lima anunció once salidas del primer equipo. Si bien algunas estaban previstas, otras sorprendieron a los fanáticos del cuadro íntimo. Y es que al mando de Alejandro Restrepo, la reestructuración blanquiazul ya inició, con el objetivo de armar un plantel competitivo y así afrontar de la mejor manera la temporada 2024. No obstante, existen algunos jugadores que aún no tiene clara su situación, como es el caso de Santiago García. Eso sí, el defensor argentino ya se encuentra en Lima y hará respetar su contrato, el cual termina en diciembre del próximo año.

“Ya descansado con la familia y ahora toca enfocarse. Si me voy a sumar a la pretemporada. Hasta ahora no he tenido ningún tipo de contacto con el club, quiero pensar que vamos por buen camino”, fueron las primeras palabras del zaguero blanquiazul en exclusiva con Depor.

Consultado sobre las salidas de algunos de sus compañeros, Santiago García señaló que es “normal como cualquier proceso”. Asimismo, se refirió a Pablo Míguez, a quien llenó de elogios y le deseo los mejores éxitos en su carrera. “En cualquier club pasan estas cosas para mejorar la institución o dar un cambio nuevo. Compartí con él (Pablo Míguez) muchos partidos juntos. Es una gran persona y gran profesional. Hará mucha falta su presencia”, mencionó.

Finalmente, el defensor central le dedicó un mensaje a la hinchada y aseguró que entrenará de la mejor manera para mostrar su mejor nivel sobre el terreno de juego. “Como todos los partidos. Desde el primer momento, daré lo mejor mí. Que sigan apoyando (la hinchada) como siempre y nosotros de nuestro lado entrenaremos de la mejor manera para salir adelante”, sentenció.

Los números de Santiago García con Alianza Lima

Es oportuno precisar que García ha jugado 20 partidos en la Liga 1 y que todos lo hizo en condición de titular. Así mismo, logró jugar cinco partidos de la Copa Libertadores y tuvo la oportunidad de ser siempre titular. A lo largo de este año pudo convertir un solo gol a Cusco FC. Su aporte fue valioso en la temporada.

Movidas deportivas en Alianza Lima

Más allá del golpe que supuso perder el tricampeonato para Alianza Lima, a nivel deportivo ya se volteó la página y se viene trabajando en el plan para el próximo año. Esto implica, evidentemente, algunos cambios, incluso, salidas. De momento, se ha confirmado que Ítalo Espinoza, Edinson Chávez, Oswaldo Valenzuela, Aldair Rodríguez, Joao Montoya, Cristian Benavente, Pablo Míguez, Gino Peruzzi, Josepmir Ballón y Christian Cueva no continuarán.

Con aquellos que seguirán en el plantel ya se prepara la pretemporada. Eso sí, aunque en un primer momento estaba pactado que la pretemporada de Alianza Lima comience este miércoles 6 de diciembre, Depor pudo conocer recién iniciará el próximo lunes 11. Alejandro Restrepo no quiere dejar nada al azar y ya ultima detalles para comenzar a trabajar con sus nuevos dirigidos, a la espera de los fichajes que ha solicitado para fortalecer el plantel que heredó de la anterior gestión.





