Llegó con la misión de trabajar en las divisiones menores de la FPF y alimentar las selecciones mayores con nuevos talentos, pero -en el camino- José Del Solar tuvo que hacerse cargo de la Selección Peruana Sub 23 que afrontará el Preolímpico de Venezuela con la intención de meterse en los Juegos Olímpicos de París 2024, misión que no será nada sencilla y más ahora que sabe que hay respuestas negativas por parte de los clubes de la Liga 1 para liberar a sus futbolistas en este certamen no oficial de FIFA.

“Ahora mismo, tengo 30 jugadores convocados y, de estos, 17 son chicos de la Sub 18 que han estado entrenando conmigo y van a estar en el Sudamericano Sub 20 de 2025. Al ver esta situación, he tomado la decisión de llevar (al Preolímpico) a los jugadores que van a estar conmigo en este proceso”, sostuvo en conferencia de prensa.

Con relación a los futbolistas que militan en el exterior, el entrenador de la Selección Peruana Sub 23 es consciente de que el panorama podría ser igual con el de los equipos de la Liga 1, pero ello no significa que los deje de lado para este proceso, destacando nombres como el de Jesús Castillo, Alessandro Burlamaqui, Catriel Cabellos, Dieter Vásquez, Alfonso Barco y Anderson Villacorta en la intención de armar un cuadro competitivo para el torneo internacional.

Eso sí, la presencia de los deportistas mencionados también dependerá del deseo de sus respectivos clubes de liberarlos para que afronten este certamen entre el 20 de enero y el 11 de febrero del 2024 en las ciudades de Caracas, Valencia y Barquisimeto, en Venezuela.

“Lo que yo quiero conseguir es ir a los Juegos Olímpicos, así vaya con la Sub 18. Ahora, vamos a ver lo que somos capaces de hacer. Yo quiero lo máximo, creo que Perú no clasifica a una cita olímpica desde el 60′. Una cosa es lo que yo quiera y otra lo que podamos hacer”, añadió el entrenador del cuadro incaico.

En medio de este escenario, José Del Solar dio a conocer la lista de convocados a la Selección Peruana Sub 23 para los amistosos contra Colombia, pensando en lo que será el preolímpico de la categoría. Jefferson Nolasco, Emilio Saba, Matías Llontop, Marco Huamán, Franchesco Flores, Juan Goicochea y Guillermo Larios fueron algunos de los nombres más resaltantes de la nómina del entrenador del combinado blanquirrojo.

Los convocados de la Selección Peruana Sub 23.

Desde el próximo 20 de enero, la Selección Peruana Sub 23 buscará su clasificación a los Juego Olímpicos de París mediante un torneo sudamericano que se llevará a cabo en Venezuela, el mismo que lo puso en el mismo grupo junto a Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay.

¿Liga 1 con más extranjeros?

José Del Solar tiene como principal objetivo fortalecer la formación de futbolistas en el país, por lo que también fue parte de una reunión realizada con la intención de ampliar el cupo de extranjeros inscritos para la próxima edición de la Liga 1, dando su postura tajante sobre el tema.

“Me enteré -hace unos 20 días- de que había la intención de aumentar el cupo de extranjeros. Me pidieron una opinión y les dije que no me parece que sea bueno, creo que cinco extranjeros son suficientes, aún más cuando hay muchos nacionalizados. Como director de menores de la FPF, no me conviene que se amplíe el número; doy mi opinión pero no decido”, acotó el DT.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO