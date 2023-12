¿Cómo se dio el convenio entre Alianza Lima y La Liga?

Hace un tiempo estamos buscando la mejor forma de desarrollar a las divisiones menores, ya que queremos que sean un pilar importante en la primera división y que sea un proyecto a largo plazo. Ya hace algunos meses conversamos con La Liga sobre las necesidades que teníamos y nos comentaron que ellos tienen distintos proyectos para ayudar a desarrollar las divisiones menores, entonces llegamos a un acuerdo para desarrollar todos los procesos de divisiones menores por los próximos 18 meses que va a regir desde el arranque del 2024, pero la idea es que todo lo implementado se quede de aquí en más.

¿En qué consiste el convenio?

Nuestra metodología de entrenamiento, modelo de juego, procesos de formación y captación van a ser guiados por las personas de La Liga y, en general, de toda La Liga en tanto a estructura. No solo se trata de un asesoramiento, sino de ejecución, ya que se van a destinar a personas específicas para capacitar y ejecutar el proyecto.

¿Qué categorías se verán beneficiadas?

El proyecto inicialmente va desde la sub-8 a la sub-17. Pero, una vez desarrollados todos los procesos, vamos a intentar implementarlo también en fútbol femenino y en academias y franquicias de Alianza Lima . La idea es que todo el sistema deportivo del club tenga una misma forma de jugar, una misma forma de entrenar y trabajar, que vaya relacionado a la identidad histórica del club.

¿Cuál es el objetivo?

Buscamos unificar la identidad en todas las categorías en tanto a cómo queremos jugar. Primero, debemos poder identificar qué es lo que debe hacer cada categoría para llegar a eso, ya que en diferentes grupos de edad hay distintos aspectos a desarrollar. En el mediano y largo plazo, vamos a alinear lo que queremos hacer en divisiones menores con el primer equipo para que realmente toda la unidad deportiva de Alianza Lima hable un mismo idioma. Estos mismos procesos se han visto replicados en otros clubes como Ajax, FC Barcelona y, a nivel sudamericano, el más representativo es Independiente del Valle.

¿Cómo describirías esa identidad?

Nuestra identidad histórica es la del buen juego, que también aplica al fútbol peruano. Pero a esto le tenemos que sumar las necesidades que tiene el fútbol moderno. Por eso creo que La Liga es un socio ideal, ya que los procesos formativos que tienen y cómo juegan sus equipos van alineados a lo que queremos hacer. A nivel club, también buscamos establecer ciertas políticas sobre cómo deben ser los jugadores no solo a nivel deportivo, sino también personal. El profesionalismo y disciplina deben ser pilares en la estructura de Alianza Lima.

¿Cómo se trabajará el tema de infraestructura?

Somos conscientes de que este convenio va a ser muy potente mientras vayamos sumando otros proyectos que van de la mano. La idea principal es poder solucionar en el corto o mediano plazo tener un centro de entrenamiento que cumpla con todo lo que necesita divisiones menores, equipo femenino, reservas y primer equipo. Estamos enfocados en eso y La Liga sabe de esto, queremos crecer de todas las maneras posibles. Al respecto, hemos encontrado total apertura por parte de ellos para ayudarnos. Ya hemos visitado a un par de clubes que nos han enseñado sus instalaciones, sus trabajos en menores, entre otros.

¿Qué otro beneficio traerá este convenio?

Además de La Liga como tal, va a haber un club de La Liga que va a ser nuestro partner principal en el que vamos a encontrar soporte. Nos van a ayudar a desarrollar procesos formativos, contarnos cómo lo hacen ellos, el detalle de aspectos metodológico y también de captación. Además, t anto este club como La Liga nos van a ayudar a capacitar a todo el personal de Alianza Lima y, por nuestra parte, también pretendemos ayudar a personas del sistema del fútbol peruano. Pensamos que así podremos beneficiar al desarrollo del fútbol peruano y a la FPF como podamos.

¿Cómo describirías el trabajo de menores en el fútbol peruano?

Estamos muy mal, no hay cómo decirlo de otra manera. Tenemos deficiencias muy grandes en infraestructura, competencias y, como clubes, nos falta el foco de tener divisiones menores desarrolladas. Justamente con La Liga queremos desarrollarnos para ayudar a otros que es algo que impulsa la mejor competencia. No solo debemos ayudar a Alianza, sino ayudar a los demás a que se desarrollen porque esto es un círculo.

¿Cuál es la meta con los jugadores de menores?

Hoy hay hueco porque los chicos terminan el proceso formativo, luego tienen que ir algunos años a reserva o ser prestados a equipos de primera o segunda división y recién pueden estar preparados para la primera de Alianza Lima, nosotros queremos que ese paso sea inmediato. Además de eso, uno de los objetivos es que una parte importante de los ingresos del club a largo plazo sea por venta de jugadores. Pero nuestro foco no es ser un club netamente vendedor, no es cambiar de ser un club que no venda a que solo nos interese vender, no tenemos la necesidad de tener utilidades, si las tenemos es para reinvertir. La idea sí es vender, pero siempre entendiendo que el primer equipo de Alianza tiene exigencias muy altas año tras año.

En lo personal, ¿qué te motivó a estar enfocado netamente a las divisiones menores?

El primer equipo de Alianza tiene unas obligaciones inmediatas y de corto plazo, de día a día o semana a semana. El foco del corto plazo es lo que se necesita, pero Alianza, a nivel club, tiene que tener un proyecto paralelo de largo plazo y eso es lo que notamos. La estructura estaba dada para que una misma persona lidere ambas velocidades: primera va a toda velocidad y menores no. Entonces, tras conversarlo internamente, fijamos que el proyecto de menores a largo plazo sea más estable, que no esté sugestionado a los resultados de primera división que son inmediatos. Entonces encontramos ese equilibrio y ahora, en mi nuevo rol, la idea es sostener este proyecto a mediano y largo plazo.

¿Cuál es la actualidad de Alianza Lima en menores?

Alianza Lima es el equipo peruano que más jugadores provee desde divisiones menores a la primera división y a las selecciones juveniles, pero aún así creemos que no estamos haciendo lo suficiente para realmente estar al nivel que queremos estar como club y cortar la brecha que tiene la primera división con las divisiones menores. En el mediano y largo plazo, este proyecto debe tener impacto económico y deportivo muy alto en el primer equipo. Deportivo por proveer muchos más jugadores y económico para que puedan rendir en primera división y luego poder exportarlo.

Rodrigo Gallegos y José Bellina.

La palabra de La Liga:

Por otro lado, Rodrigo Gallego Abad, delegado de La Liga en Perú, también conversó con Depor sobre qué los motivó a establecer dicho convenio, la importancia de fortalecer las divisiones menores y el personal que será designado a trabajar de la mano con el club íntimo.

¿Cuántas personas estarán involucradas?

A nivel estructura deportiva, va a haber un director técnico desplazado a Lima, a nivel de gestión y de la parte de negocio, voy a estar yo, ambos residiendo aquí. Luego, en comunicación constante, van a estar disponibles cuatro entrenadores UEFA pro que tenemos en La Liga, además también tendremos otras formaciones tanto de estos entrenadores de La Liga como de trabajadores del club que será partner de Alianza Lima.

¿Qué los motivó a establecer este convenio?

Vamos más de ocho años realizando este tipo de proyectos a nivel internacional en todos los continentes, con presencia en más de 50 países y más de 700 proyectos trabajados con ligas o clubes profesionales. En este caso, tras reuniones con Alianza Lima, se juntaron una serie de factores como relevancia que tiene el club a nivel nacional e internacional, sus ganas de trabajar y lo alineados que estamos. Vimos que la inversión de tiempo y de recursos puede tener un impacto positivo en el club y en el fútbol nacional. Creemos que va a ayudar a que Alianza Lima esté aún todavía en lo más alto y que sirva como referencia para que otros clubes o la FPF valoren la formación de menores.

¿En qué otros clubes han implementado proyectos de este tipo?

En general, estamos en los cinco continentes, pero sobre todo África y Asia. En tanto a Latinoamérica, hemos hecho un proyecto de tres años a nivel de transformación del fútbol ecuatoriano . Parte del éxito de Independiente del Valle y de Ecuador creemos firmemente que es porque La Liga estuvo desde el 2018 hasta el 2021 asesorando y trabajando mano a mano. Vamos a trabajar también ahora con el fútbol uruguayo que se empezará a ejecutar el año que viene. En Perú, tenemos este proyecto con Alianza Lima.

¿Van a capacitar a profesionales del club?

Diría que el proyecto es 50% y 50%. Una parte orientada a los chicos, pero la otra parte del tiempo y energía de la gente que va a venir a Lima a residir de manera permanente o en los diversos viajes que hagamos está direccionado a dejar asesoramiento a los formadores del club para que ellos sean los que luego formen a los chicos. La mayoría de sesiones estará relacionada a los técnicos y a toda la estructura deportiva del club que son los que estarán día a día.

