En las últimas horas, la opción de que Sebastien Pineau llegara a Austin FC comenzó a crecer, siendo el delantero nacional el encargado de reconfirmar la posibilidad, aprovechando la ocasión para agradecer la postura adoptada por Alianza Lima en esta transferencia.

“Todo lo que hizo Alianza Lima por mí es digno de aplaudir y me pone muy contento que me permita dar este salto. Mis agentes están viendo todo sobre mi futuro, pero todo está bien encaminado. Espero que no solo sea momentáneo y mantenerme en el extranjero”, sostuvo el jugador a los medios de prensa a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez.

Si bien Sebastien Pineau no es titular en Alianza Lima, la imagen dejada en el pasado Torneo de Reservas y en los partidos del combinado de menores de la escuadra blanquirroja han sido más que suficientes para que Austin FC decida apostar por él como un proyecto a largo plazo.

El futbolista nacional espera que las negociaciones lleguen a buen puerto y, de esa manera, tener su primera gran experiencia en el fútbol extranjero, luego de debutar en la Liga 1 con Cësar Vallejo y el combinado blanquiazul.

Los planes cambian para Alianza Lima

Alianza Lima tenía previsto debutar en la Liga 1 frente a Atlético Grau. No obstante, con al panorama político y social que atraviesa el país, se tuvo que reprogramar los partidos de la primera jornada. Si bien se tenía pensado que este viernes 27 de enero arrancaría el campeonato, los organizadores confirmaron que ello no se dará.

Si bien no se ha podido confirmar el inicio del Apertura, los organizadores de la Liga 1 emitieron la programación de la jornada 3, con la que podría iniciar el certamen, si es que se obtienen las garantías necesarias para ello. De darse el caso, los blanquiazules visitarán a Sporting Cristal.





