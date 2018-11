Más allá de los gustos y las crucifixiones que sufrió su idea de juego, Pablo Bengoechea ha metido nuevamente a Alianza Lima a la pelea por un título nacional, tras clasificarse a la semifinal del Descentralizado 2018. De hecho, el uruguayo ha tapado bocas, bajo una convicción, que hoy mantiene dividido al país.

¿Qué es jugar bien? ¿Qué es jugar mal? ¿Se necesita jugar bien para ganar? ¿Importa más la forma o el resultado? Dos técnicos, que conocen muy bien nuestro medio, lo explican.

Francisco Maturana (campeón de la Copa Libertadores, ganó una Copa América, dirigió al Atlético de Madrid y a la Selección Peruana)

Para ganar, no necesitas jugar bien. Y para perder, tampoco necesitas jugar mal. La victoria o la derrota es consecuencia de la eficiencia que tiene uno y de la que carece el otro. Pero el fútbol es muchísimo más profundo que esas dos situaciones.

Existen miles de caminos que te conducen a la victoria. Y cada una de ellos se respeta, siempre y cuando no trasgreda el reglamento. De hecho, el estilo uruguayo es innecesariamente uno de los más criticados a nivel de Sudamérica, porque se cree (erróneamente) que su convicción por ser frontales y la ‘garra’ – dos recursos que explotan muy bien - forman parte de la improvisación. Pero no es así.

Perú y Brasil, sobre todo, se han distinguido por su forma de jugar: con la pelota al ras del piso, con ‘kimba’ y ‘magia’. Entonces, bajo ese antecedente, es muy difícil pedirle a estos hinchas que apruebe un estilo del cual no se amamantó. Eso explica por qué las figuras de Sotil, Cubillas o Barbadillo son tan importantes para la historia peruana. Hay un legado por defender.

Desde mi opinión, es más importante trabajar la forma para llegar al fin. Porque solo de esa manera los técnicos habremos cumplido con la misión de nuestra labor: enseñar. Y las ideas nunca mueren.

Ángel Cappa (Dirigió a River Plate y a varios equipos de Argentina. También fue campeón con Universitario de Deportes)

Cada país tiene un estilo. Pero no somos quiénes para criticarlo. Te puedes gustar o no. Pero eso es otra cosa. Ojo, no pretendamos que los uruguayos se adapten a la idea de juego que tiene Perú o Argentina. Los ‘charrúas’ tienen su propia manera de pensar. Y repito: eso no se cuestiona.

¿Qué es jugar bien o mal? Esa pregunta era inexistente hace algunos años. Porque todo el mundo lo tenía claro. En la actualidad, el Manchester City y el Barcelona de Guardiola juegan bien. Por ejemplo, Perú también lo hizo durante el Mundial.

Yo siempre digo que no es fácil definir qué es una puerta. Sin embargo, todos sabemos qué es una puerta. Pero claro debe quedar que el fin no justifica los medios. El juego no acaba con el resultado.

Puede jugar bien o mal un partido, pero debemos disfrutar de cada uno de ellos. Porque si no lo haces, pierdes, a pesar de que al final puedas convertirte en campeón.

En el fútbol, el mientras tanto es tan importante como el final…