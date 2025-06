En Alianza Lima se quiere asegurar y reforzar bien para el Clausura. Tras un Torneo Apertura Liga1 2025 donde no lograron consolidarse como protagonistas y con la ilusión latente de seguir avanzando en la Copa Sudamericana, la directiva blanquiazul ya empieza a trazar el camino del Clausura. El objetivo es claro: potenciar el equipo con futbolistas que lleguen a marcar diferencias desde el primer día. Por eso, en La Victoria se vive una semana de gestiones intensas, donde algunos nombres de peso ya empiezan a sonar con fuerza en los pasillos del club: Sergio Peña y Miguel Araujo.

En las últimas horas, trascendió que Alianza Lima inició contactos con los futbolistas que han vestido la camiseta de la Selección Peruana. Ambos con trayectoria internacional reciente y con el cartel suficiente como para ilusionar al hincha ‘blanquiazul’. Si bien todavía no hay nada cerrado, el club ya habría hecho saber su interés a los jugadores, y las negociaciones ya están en marcha.

“En Alianza Lima no solo interesa Sergio Peña de cara al Clausura, sino también quieren a Miguel Araujo y ya se lo hicieron saber, aunque Cristal también está en la puja”, expresó Carlos Benavente en su cuenta de X.

Sergio Peña: Vuelve a sonar fuerte en Matute

Sergio Peña vuelve a estar en carpeta de Alianza Lima. El volante ofensivo, actualmente sin espacio asegurado en el PAOK de Grecia, está en Lima aprovechando sus vacaciones tras el cierre de temporada en Europa y los recientes amistosos con la selección peruana. El entorno del futbolista reconoció que su prioridad sigue siendo continuar en el extranjero, aunque el club íntimo ya hizo sentir su interés formal.

A pesar de tener contrato vigente con el PAOK hasta mediados de 2027, desde hace semanas se comenta que el jugador no estaría en los planes de su club para la próxima campaña. En Alianza Lima ven con optimismo la posibilidad de repatriarlo si no cierra ningún trato afuera.

Además, Peña no ha ocultado su amor por la ‘blanquiazul’ que lo formó. Si bien aún espera alguna propuesta convincente de afuera, desde Matute ya iniciaron las gestiones para tentarlo con un nuevo proyecto deportivo y la posibilidad de ser protagonista en el Clausura y la Copa Sudamericana.

Sergio Peña.

Miguel Araujo: una disputa entre íntimos y rimenses

En paralelo al caso de Peña, Alianza también apunta a Miguel Araujo, defensor central de 29 años y exjugador blanquiazul. Araujo se encuentra actualmente sin equipo, tras su salida de Portland Timbers de la MLS, y su situación lo convierte en una opción más accesible. Según el periodista Carlos Benavente, no solo hubo interés, sino que el club victoriano ya se comunicó con el jugador para dejarle clara su intención de ficharlo.

Sin embargo, Alianza Lima no es el único interesado. Sporting Cristal también está detrás de los pasos del defensor, lo que anticipa una disputa directa entre dos de los clubes más grandes del país. Por ahora, Araujo sigue esperando alguna propuesta firme desde el extranjero, pero los días pasan y no se cierran alternativas concretas. Si la situación no cambia, volver al país podría volverse una realidad.

Miguel Araujo despertó interés de Sporting Cristal y Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

Tanto Peña como Araujo estarían dispuestos a escuchar ofertas desde el Perú, siempre que el proyecto sea competitivo. Por ello, en Alianza Lima no pierden tiempo y buscan convencerlos con un plan sólido de cara a la Copa Sudamericana 2025 y lo que resta del torneo local.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Los ‘íntimos’ descansaron en la fecha 16 y volverán a la acción este sábado 28 de junio cuando enfrenten a Melgar en Arequipa, por la jornada 17. Ese encuentro, programado para las 7:00 p.m. en el Monumental de la UNSA, será clave para las aspiraciones de los dirigidos por ‘Pipo’ Gorosito.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Liga 1 MAX para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV, Best Cable y WinTV, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR