Hace una semana la hinchada de Alianza Lima se quedó con las ganas de disfrutar el partido ante la Universidad César Vallejo, debido a que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió suspenderlo al considerar que no existían las garantías suficientes para su transmisión. Tras ello, este viernes 3 de marzo el club de La Victoria se comunicó con el máximo ente rector del fútbol peruano para, a través de una carta notarial, solicitarle que fundamente las razones por las que tomó dicha decisión.

Alianza Lima considera que lo hecho por la FPF fue una arbitrariedad y no lo dejarán pasar por alto. En un breve comunicado emitido en su página web, los victorianos señalaron que el ente presidido por Agustín Lozano tiene un máximo de 48 horas para responder a la carta notarial con los fundamentos requeridos. De no ser así, tomarán las medidas legales pertinentes.

“Alianza Lima, ante las arbitrariedades cometidas en su contra, ha enviado una carta notarial a la Federación Peruana de Fútbol para que, en el plazo de 48 horas, brinde el sustento legal que la llevó a suspender el partido que nuestro club debió disputar el pasado 25 de febrero por la Liga 1. Vencido este plazo, en vista del grave perjuicio causado, el club iniciará las acciones legales pertinentes”, se lee en el comunicado.

Por otro lado, la institución ‘blanquiazul’ se refirió a la decisión de la FPF de cambiar el reglamento de la Liga 1, algo que, según Agustín Lozano, será anunciando en las próximas horas. Alianza Lima considera que esta medida sería un grave perjuicio a los clubes y una violación a la Constitución.

“Al mismo tiempo, el Club Alianza Lima subraya que modificar el Reglamento de un campeonato en curso, con el fin de ajustarlo a las sanciones que la FPF pretende imponer, significaría una violación de la Constitución en agravio de los clubes”, agregaron.

Alianza Lima envió una carta notarial a la FPF. (Imagen: Alianza Lima)

¿Qué se sabe sobre el cambio del reglamento de la Liga 1?

El panorama de la Liga 1 es cada vez más complejo, debido al conflicto que existe entre los clubes y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por los derechos de transmisión. Precisamente el presidente del máximo ente rector del fútbol peruano, Agustín Lozano, conversó este viernes con RPP y dio detalles sobre lo que se ha venido especulando durante los últimos días, respecto a un cambio en el reglamento del campeonato.

El mandamás de la FPF aseveró que en horas de la mañana el directorio tuvo una reunión para tocar este asunto, pero fue cauteloso en anunciar dichas modificaciones, alegando que la Liga 1 será la encargada de hacerlo. “Hemos estado en directorio desde las 8:00 a.m. y en el transcurso de las horas se van a dar a conocer algunas modificaciones. Prefiero que la Liga 1 sea la encargada de informar”, manifestó al respecto.

Un punto delicado sobre estas posibles variaciones en el reglamento del torneo tiene que ver con la opción de que algún club, en su posición de no acatar el nuevo modelo de transmisión de la FPF –que supone el no ingreso de ‘1190 Sports’ a los escenarios deportivos–, pierda por ‘walkover’. Agustín Lozano fue enfático en afirmar que no será así. “No hay posibilidad de que en caso un equipo no respete el tema de los derechos de transmisión pierda por ‘walkover’”, puntualizó.





