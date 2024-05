Los torneos de reservas ofrecen una plataforma invaluable para que los jóvenes jugadores talentosos adquieran experiencia competitiva a un nivel más elevado, lo que les permite perfeccionar sus habilidades y adaptarse al ritmo y la intensidad del fútbol profesional. Por consiguiente, es razonable asumir que los equipos que han triunfado en el Torneo de Reservas en Perú deberían contar con varios jugadores desempeñando roles importantes en la Liga 1 Te Apuesto, e incluso algunos podrían estar compitiendo en el extranjero. En este sentido, Depor Data presenta un análisis sobre el estado actual de los principales jugadores del Alianza Lima que salió campeón del Torneo de Reservas en 2022.

De los once jugadores más importantes en la campaña del título, solo dos continúan en el primer equipo de Alianza Lima esta temporada : Ángel de la Cruz y Nicolás Amasifuen. Hasta ahora, el único que ha estado en acción es el arquero. Cuatro jugadores están compitiendo en la Liga 2, tres de los cuales están a préstamo: Fred Zamalloa, Juan Delgado y Sair Peralta. Además, hay quienes dejaron el club y llegaron libres a equipos de la Liga 1, como Enzo Borletti y Jorge del Castillo. Sin duda, a los que mejor les fue son Juan Pablo Goicochea y Sebastien Pineau. Los dos delanteros lograron pegar el salto al extranjero. Además, hay un jugador que actualmente no tiene club, como es el caso de Jhoao Velásquez.

Jugador Posición Club actual Torneo Ángel de la Cruz Arquero Alianza Lima Liga 1 Fred Zamalloa Defensa ADA (préstamo de AL) Liga 2 Nicolás Amasifuen Defensa Alianza Lima Liga 1 Jhoao Velásquez Defensa Sin club - Enzo Borletti Mediocampista Comerciantes Unidos Liga 1 Juan Delgado Mediocampista Ayacucho FC Liga 2 Said Peralta Mediocampista Ayacucho FC Liga 2 Jorge del Castillo Mediocampista Alianza Atlético Liga 1 Christian Valladolid Delantero Juan Aurich Liga 2 Juan Pablo Goicochea Delantero Platense Liga Argentina Sebastien Pineau Delantero Austin FC MLS Next Pro

Sin lugar a dudas, el panorama no es positivo si analizamos el número de partidos jugados en primera y segunda división. Hasta la fecha, los 11 futbolistas promedian 6 partidos desde el 2023, lo cual deja claro que no tuvieron y no tienen mucha cabida en sus respectivos equipos. La excepción es Pineau, quien se ha ganado un puesto en Austin FC, pero es la tercera división del fútbol norteamericano. Todos los demás son habituales piezas de recambio y todavía no logran ganarse un puesto. Entre los 18 y 20 años, les está costando el salto al fútbol profesional.

Ángel de la Cruz

El guardameta ya formó parte del primer equipo de Alianza Lima desde el 2022, siendo incluido en la lista de convocados hasta en seis partidos de la Liga 1. Al año siguiente, fue cedido a Sport Boys, pero lamentablemente no pudo debutar. Para esta temporada, Alejandro Restrepo lo consideró como el tercer arquero de los blanquiazules. Ante la ausencia de Ángelo Campos durante los primeros encuentros y las expulsiones de Franco Saravia, llegó la gran oportunidad de estrenarse en el arco íntimo, incluso jugando contra Sporting Cristal.

En sus primeras actuaciones en el arco de los íntimos, demostró seguridad y personalidad para pararse bajo los tres palos. Sin embargo, su juventud lo llevó a cometer algunos errores. Por ahora, ante la lesión de Campos, quien estará lejos de los campos de juego por un buen tiempo, se le brinda una nueva oportunidad para pelear el puesto de titular con Saravia, quien cometió algunos errores en el último partido ante Deportivo Garcilaso.

Ángel de la Cruz debutó este año en el arco de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Nicolás Amasifuen

Es uno de los jugadores que más partidos sumó en el plantel principal de Alianza Lima. Lo hizo en 2023 bajo la dirección técnica de Guillermo Salas, el entrenador que le dio la confianza al joven lateral izquierdo. En aquella temporada, disputó seis partidos, siendo titular en cuatro encuentros y acumulando un total de 377 minutos en cancha. Asimismo, estuvo convocado en otros ocho encuentros del torneo local y cinco por la Copa Libertadores, ganando experiencia.

Para esta temporada, no ha tenido participación debido al nuevo planteamiento de Retrepo, que normalmente utiliza una línea de tres en defensa y carrileros por la izquierda. Además, se ha sumado Juan Pablo Freytes para ocupar el sector izquierdo en la zaga, mientras que Jhamir D’Arrigo también cumple esa función. Ahora que está recuperado, también se espera que Ricardo Lagos comience a tener participación. A pesar de esto, Amasifuen ha sido convocado en ocho ocasiones para los partidos de Liga 1 y Libertadores de esta campaña, y está esperando su oportunidad para jugar.

Nicolas Amasifuen forma parte del plante de Alianz Lima este 2024. (Foto: Alianza Lima)

Enzo Borletti

Fue el ‘6′ de aquel plantel campeón de Alianza Lima, y se pensó que tenía la calidad suficiente para ganarse un lugar en el primer equipo blanquiazul. Durante la temporada 2023, le llegó la oportunidad de debutar profesionalmente, pero apenas logró sumar cuatro minutos en dos partidos, sin poder demostrar sus mejores credenciales. Aunque fue llamado para disputar otros nueve encuentros, se quedó en el banco de suplentes en todas esas ocasiones.

Al no renovar su contrato, para esta temporada tuvo que buscar equipo y encontró un lugar en Comerciantes Unidos. En el cuadro cajamarquino, ya ha disputado seis encuentros durante el Torneo Apertura 2024, llegando a ser titular en cuatro ocasiones. En total, ha acumulado 228 minutos y se ha convertido en una pieza importante en el plantel morado. Normalmente ocupa la primera línea de volantes junto a otro joven con pasado blanquiazul, Erick Noriega.

Enzo Borletti se marchó libre de Alianza Lima esta temporada. (Foto: Agencias)

Juan Pablo Goicochea

Su capacidad goleadora siendo uno de los más jóvenes en el plantel íntimo campeón del Torneo de Reservas 2022 lo llevó a establecerse con la gran esperanza de gol de Alianza Lima. Después del título, su debut se dio a fines de la Liga 1, sumando un minuto ante Binacional. Para el 2023 disputó tres encuentros, aunque en todos entrando como pieza de recambio, registrando un total del 25 minutos. Esa fue la única participación que tuvo en tienda íntima.

Tras no llegar a un acuerdo para extender su vínculo, comenzó a evaluar otras ofertas y finalmente aceptó la propuesta de Platense de Argentina. Llegó a este equipo con su carta bajo el brazo en condición de jugador libre, lo que facilitó su fichaje. Aunque aún no ha debutado en el primer equipo, ya ha tenido sus primeras apariciones en la reserva. En el ‘Calamar’ son conscientes de que se trata de un proyecto a largo plazo y están gestionando su desarrollo gradualmente . La idea es que pueda sumar algunos partidos esta temporada y, para la próxima, ganarse un lugar en el equipo principal.

Juan Pablo Goicochea firma su contrato con el Club Atlético Platense en 2023 (Foto: Damián Marcovechio)

Sebastien Pineau

Fue el único de esta lista que debutó en primera división antes de conseguir el título del Torneo de Reserva 2022. En 2020 ya había subido al primer equipo de Alianza Lima y al año siguiente llegó a César Vallejo cedido, donde disputó hasta siete encuentros. Después de su paso por Trujillo, regresó al club victoriano para sumar un partido más en el plantel principal.

Para principios de 2023, Austin FC adquirió su ficha a Alianza Lima, club con el que aún le quedaban dos años de contrato. Firmó con el club de Estados Unidos por dos años, con la opción de extender el vínculo por un año más. Actualmente juega en el Austin FC II, que compite en la MLS Next Pro (tercera división). En dicha competencia, ya acumula más de 36 partidos y diez goles entre 2023 y 2024 . Sin duda, su capacidad goleadora lo ha llevado a entrenar con el primer equipo, y se presume que al inicio de la siguiente temporada en la MLS podría tener su gran debut.

Sebastien Pineau en el goleador del Austin FC II de las dos últimas temporadas. (Foto: Austin FC)





