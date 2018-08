A falta de dos fechas para que concluya el Torneo Apertura, Alianza Lima y Sporting Cristal ya cumplieron con la Bolsa de Minutos. Pero no son los únicos. También hicieron su tarea: Universitario, San Martín, Melgar, Sport Boys, Sport Rosario, Unión Comercio, Cantolao, Comerciantes Unidos y UTC.

En total son once clubes profesionales que han cumplido con darle a los jugadores menores de 21 años, por eso motivo ya superaron la valla de los 1350 minutos, que exige las Bases del Descentralizado 2018, para esta esta del torneo.



Son cinco instituciones que aún no ha completado la bolsa de minutos y corren el riesgo de perder puntos en la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

Bolsa de minutos

Club Torneo Apertura Universitario 3110 San Martín 3105 Alianza Lima 2616 FBC Melgar 1988 Sporting Cristal 1788 Unión Comercio 1757 Sport Rosario 1620 Sport Boys 1568 Cantolao 1412 UTC 1381 Comerciantes Unidos 1374 Ayacucho FC 1301 Deportivo Municipal 1282 Binacional 1215 Real Garcilaso 1091 Sport Huancayo 986

Fuente: ADFP

¿QUÉ DICEN LAS BASES DEL CAMPEONATO?

"Para el presente Campeonato Descentralizado, los clubes deberán cumplir con 4000 minutos en todo el año. Estos 4000 minutos serán para la categoría 1997 o menor y estarán divididos de la siguiente manera: Estos minutos aplican para los tres (3) torneos (un mínimo de 1300 minutos en Torneo de Verano, 1350 minutos en Apertura y 1350 minutos en Clausura) en el marco de un total de 44 fechas para hacerlo. Estos minutos aplican para los tres (3) torneos y podrán jugarse en cualquier partido dentro de las 44 fechas"



En caso al finalizar el Torneo de Verano, no se cumpla con los 1300 minutos exigidos, el club perderá 3 puntos por cada 90 minutos o fracción en la tabla del Torneo de Verano.



En caso al finalizar el Torneo Apertura, no se cumpla con los 1350 minutos exigidos, el club perderá 3 puntos por cada 90 minutos o fracción en la tabla del Torneo Apertura.



En caso al finalizar el Torneo Clausura, no se cumpla con los 4000 minutos exigidos, el club perderá 3 puntos por cada 90 minutos o fracción en la tabla del Torneo Clausura.