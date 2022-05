El Descentralizado 2008 fue el génesis de la Bolsa de Minutos. El éxito conseguido un año antes por los ‘Jotitas’, con la clasificación a la Copa del Mundo Sub17, sirvió de impulso para la implementación de esta regla en el campeonato peruano de Primera División. El objetivo fue hacer sostenible el éxito del conjunto dirigido por Juan José Oré, y darle mayor oportunidad a las jóvenes promesas del fútbol peruano.

A partir de entonces, todos los clubes se vieron obligados a sumar un determinado número de minutos (el tiempo fue variando) con futbolistas de ciertas categorías juveniles, normalmente Sub 20. En caso los clubes no cumplan con alcanzar esta bolsa de minutos, se verían perjudicados con la resta de puntos en la tabla acumulada.

Habiendo transcurrido poco más de 14 años, la Bolsa de Minutos continúa siendo blanco de críticas, sobre todo por parte de los entrenadores, quienes afirman que el debut de las nuevas figuras tiene que darse de forma natural, sin ser forzado.

En tal sentido, Depor realizó un informe para saber cuánto suma esta regla en nuestro balompié. Analizó su presencia en la Liga 1 2022, donde se encontró que solo el 38% de los aportantes ha debutado hasta la fecha 11 del campeonato, sumando minutos con la calculadora en mano. También se conversó con Ernesto Arakaki, director de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, quien dejó claro su punto de vista. Finalmente, se hizo una comparación con los otros países del continente, donde solo en Chile y Bolivia existe algo similar. Pese a no contar con este requerimiento, la aparición de nuevas figuras en Venezuela, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay se suele dar de forma espontánea, trayéndole mejores éxitos ya sea a nivel competitivo o de exportación.

Sin sentido

Juan José Oré conoce mejor que nadie la realidad del fútbol formativo peruano. No solo ha sido director técnico de diversas selecciones juveniles, sino que también llegó a ocupar el cargo de Jefe de la Unidad Técnica de Menores.

“La Bolsa de Minutos no ha servido en todo este tiempo. Cuando se obliga a usar a usar jugadores juveniles de esa manera no es bueno. Este regla se creo porque muchos entrenadores no arriesgaban y no le daban oportunidad a los menores. Yo siempre he dicho que el debut de un chico en primera se debe dar de forma natural, por lo que ha mostrado y porque cuenta con la condiciones para establecerse en el primer plantel”, explicó.

Para que el estreno de un futbolista no sea obligado, Oré considera que los clubes deben dar mucho más énfasis en sus canteras. No solo obligar a que los clubes de Liga 1 cuenten con equipos sub15, sub17 y sub 20. Esto también debe ser un requisito en la segunda división.

“El tema pasa también porque en el Perú se trabaja muy poco en la parte formativa. Hay muy poco interés. Hemos perdido casi dos años sin torneos de menores y eso nos va a terminar costando. Hace poco Sporting Cristal compitió en la Copa Libertadores Sub 20 y no le fue bien. El sistema de menores afuera es otro. Ellos si se preocuparon por reactivar sus menores, mientras que acá nos resignamos”, añadió.

El presente

La normativa de la Liga 1 2022 con respecto a la Bolsa de Minutos, estipula que los clubes deberán cumplir con sumar 765′ en el Apertura y 1010′ para el Clausura. Hasta la fecha 11, 41 jugadores sumaron en la Bolsa de Minutos. Los únicos clubes que no alinearon futbolistas nacidos a partir del año 2002 fueron Alianza Lima y César Vallejo. Ambos registraron minutos por una regla estipulada en las bases del campeonato. Esta señala que si una institución cede dos o más jugadores a un microciclo de la Selección Peruana Sub 20, automáticamente recibe 180′.

Los jugadores que más aportaron en la bolsa (al menos con 600 minutos) fueron Diego Enríquez (Deportivo Binacional), Arón Sánchez (Academia Cantolao) Yimy Gamero (Deportivo Binacional), Yuriel Celi (Carlos Mannucci), Adrián Ascues (Deportivo Municipal) y Jostin Alarcón (Sport Boys). Todos titulares indiscutibles en sus equipos y con más de una temporada en la élite del balompié peruano.

En lo que respecto a los clubes, se destaca lo realizado por Deportivo Binacional. Más de 1800 minutos con cuatro representantes (Diego Enríquez, Yimy Gamero, Julio Vizcarra y Paulo Mesías). Le sigue Mannuci, que solo con Yuriel Celi y Mathías LLontop aseguraron al menos 900 minutos. Por otro lado, Atlético Grau solo firmó 36 minutos a través de Franklin Godos y Brando Paladines.

Jugador Equipo Categoría Posición Minutos PJ Titular Año de debut Diego Enríquez Deportivo Binacional 2002 Arquero 990 11 11 2021 Arón Sánchez Academia Cantolao 2003 Defensa 810 9 9 2020 Yimy Gamero Deportivo Binacional 2002 Mediocampista 725 10 9 2021 Yuriel Celi Carlos Mannucci 2002 Mediocampista 684 10 10 2019 Adrián Ascues Deportivo Municipal 2002 Mediocampista 675 10 10 2020 Jostin Alarcón Sport Boys 2002 Extremo 624 10 6 2021

Las posiciones que más se han utilizado son mediocampista y atacantes. Este grupo conforma el 68% total de la muestra. Le siguen los defensas con 29% y solo un arquero (Diego Enríquez) ha recibido la confianza de su entrenador. Tomando en cuenta los años que estipula la bolsa, el jugador cuyo pase pertenece a Sporting Cristal es uno de los tres arqueros sudamericanos con minutos en primera división durante esta temporada.

El 63% de los aportantes pertenece a la categoría mínima (2002) que se exige. El resto se reparte entre los 2003 (32%) y 2004 (5%), quienes deberían formar parte del universo para el siguiente campeonato Sudamericano Sub 20. Otro hallazgo importante es que el 37.5 % de los jóvenes valores debutaron durante este campeonato. Número que explicaría que la bolsa no está cumpliendo su objetivo principal: darle espacio a nuevas promesas. Un dato muy preocupante, seguramente explicado por la demora en el arranque del Torneo de Reservas.

Jugador Equipo Categoría Posición PJ Titular Minutos Jorge Tandazo Universitario 2004 Delantero 1 0 9 Roberto Bardales Cienciano 2003 Mediocampista 2 2 136 Baruj Aburto Sport Boys 2002 Delantero 2 0 10 Gustavo Loayza Ayacucho FC 2002 Mediocampista 3 2 157 Stéfano Fernández UTC 2002 Mediocampista 2 2 104 Franklin Godos Atlético Grau 2003 Delantero 3 0 47 Brando Paladines Atlético Grau 2003 Delantero 1 0 8 Chase Villanueva Academia Cantolao 2002 Mediocampista 2 1 83 Sebastián Aranda San Martín 2003 Lateral izquierdo 8 5 513 Sebastián Gutiérrez San Martín 2002 Delantero 2 0 22 Valentín Sandoval San Martín 2003 Extremo 4 2 172 Santiago Sáenz San Martín 2002 Extremo 1 0 32 Víctor Albujar Carlos Stein 2002 Lateral derecho 1 1 32 Julio Vizcarra Deportivo Binacional 2002 Defensa 2 0 53 Paulo Mesías Deportivo Binacional 2003 Lateral izquierdo 1 1 62 César Inga ADT 2002 Lateral derecho 6 4 253

La lista de los debutantes deja mucho por analizar. En primer lugar se puede apreciar que son muy pocos los que se han ganado un lugar en sus respectivos equipos. El nombre más resaltante es el de Sebastián Aranda (USMP), quien hasta ahora ha disputado ocho encuentros (513′), arrancando en cinco ocasiones. También tenemos que San Martín es el equipo que más apostó por sus juveniles, haciendo debutar hasta cuatro futbolistas. No menos importante, la nula presencia de canteranos de Sporting Cristal y Alianza Lima, los dos finalistas de la Copa Generación Sub 18 2021.

La postura de la FPF

A fines del año pasado se habló la posibilidad de que la Bolsa de Minutos sea suprimida del campeonato. Sin embargo, desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) dieron un paso atrás y decidieron mantenerla, al menos para el presente certamen. Bajo este contexto, Ernesto Arakaki, director de la Unidad Técnica de Menores, tiene una posición clara sobre regla.

“Creo que hay mejores alternativas, pero mientras no estemos listos para adoptarlas pienso que la mejor opción es la bolsa. Hicimos un estudio para que este tema no solo sea una cuestión subjetiva y política. Encontramos que más del 60% de la selección absoluta pasó por la bolsa de minutos. Después de casi 15 años recién vemos los resultados de deportistas que han pasado por la bolsa. ¿Cómo quitar ahora algo que de repente fue uno de los factores que ayudó a que los jugadores puedan madurar y llegar a representarnos? Los chicos necesitan un espacio para madurar, sumar minutos y mostrarse”, dijo a Depor.

Arakaki también menciono que una de las alternativas para dejar de usar la bolsa sería que a los equipos de la Liga 1 se les exija tener políticas de contratación y armado de sus planteles. Es decir, que todos tengan un número fijo de futbolistas y que los juveniles siempre tengan la primera opción. Eso conllevaría a no tener extensos planteles y se empezarían a fijar más en las fuerzas formativas. Para que se de esto todas las instituciones tendrían que estar de acuerdo con esta exigencia, siendo la FPF el ente que fiscalice esta medida.

Un claro ejemplo sucede en México con los grandes equipos que trabajan muy bien en sus fuerzas básicas. Clubes como Pachuca, Monterrey, América, Cruz Azul, Atlas y Chivas no exceden de los 25 jugadores en sus planteles. En Perú solo Deportivo Municipal tiene 26 valores en su plantilla, el resto bordea entre los 28 y 30. Pese a ser una liga que contrata muchos nombres importantes, siempre hay lugar para los juveniles formados en casa. Esto también se da por el respaldo que reciben por medio del competitivo campeonato Sub 20, que cuenta con los mismos equipos de la Liga MX.

Cómo debutan en Sudamérica

Dejando de lado a Brasil y Argentina, este informe recogió la data de todos los futbolistas nacidos a partir del 2002 en el resto de Sudamérica durante la presente temporada. Todo esto con el propósito de poder comparar con respecto a la coyuntura que se vive en nuestro país.

El primer hallazgo fue que solo en otros dos países se tiene una regla similar a la Bolsa de Minutos: Bolivia y Chile. En tierras altiplánicas se obliga alinear jugador sub 20 al menos 45 minutos, mientras que en el campeonato mapochino se compele a que sea una determinada cantidad de tiempo con los sub 21. Al estar en igualdad de condiciones que nuestro torneo, el promedio de minutos por equipo es mucho mayor al nuestro. ¿Algo estamos haciendo mal?

Los números de Venezuela resaltan mucho. En este caso hay que precisar que usaban la ‘Regla del Juvenil’ (obligatorio tener un sub 20 en cancha) hasta el año pasado, pero José Néstor Pékerman (DT selección absoluta) decidió eliminarla y crear un campeonato nacional juvenil. Aunque en dicho país ese reglamento si los terminó ayudando, ya que se dieron grandes ventas al extranjero. Eso también explica el 82% de los valores que suman más de una temporada. Ya se volvió algo natural darle oportunidad a las canteras.

Colombia es el noveno exportador del mundo, siendo un gran porcentaje futbolistas muy jóvenes. En dicho país no hay ninguna regla para el debut. Todo es cuestión de los equipos. Lo que si existe es un Torneo Juvenil Sub 20 que reúne a clubes o academias de las regiones, equipo de la primera y segunda división. Esto termina dándole al jugador mayor competitividad al momento de ser promovidos.

Lo de Uruguay no llama mucho la atención. La naturalidad con las que los juveniles juegan en primera parece ser parte de su historia. Cuentan con el torneo de tercera división, donde pueden participar los chicos que se encuentran en su última etapa de cuarta (17 años), y los que no tienen minutos en la máxima élite, pero solo que oscilen entre los 18 y 21 años.

País Jugadores con minutos a partir de la categoría 2002 Clubes en su liga Equipos que no aportan Promedio de minutos por equipo ¿Cuántos debutaron el 2022? ¿Cuántos ya tienen más de una temporada en 1ra? ¿Existe Bolsa de Minutos? Perú 41 19 2 551 40% 60% SI Venezuela 67 16 1 977 18% 82% NO Uruguay 49 16 0 783 48% 52% NO Bolivia 49 16 4 783 29% 71% SI Chile 44 16 0 572 46% 54% SI Colombia 61 20 2 557 50% 50% NO Paraguay 15 12 4 434 67% 33% NO Ecuador 22 16 5 364 41% 59% NO





Por su parte, Ariel Michaloutsos, exencargado de la Secretaría Técnica de Newell’s Old Boys, un experto en el tema, también dio su punto de vista. “La idea de la Bolsa de Minutos es excelente, pero al estar mal efectuada termina siendo perjudicial. Es una obligación y una convicción. Eso hace a que el fútbol juvenil vaya en decremento. Proponer algo es complicado. Lo primero que haría sería restar equipos. Considero que en Perú hay muchos clubes que juegan en primera división. Y lo otro sería cambiar el formato de divisiones juveniles”. afirmó.

Por todo lo expuesto, solo nos queda claro que la Bolsa de Minutos no es el problema. El tema de raíz es el poco interés que se le da en Perú a las formación de futbolistas. Desde el lado de la FPF, sin tener torneos realmente competitivos a lo largo del país. Esto permitiría que muchos chicos lleguen con mayor roce a los planteles principales. También tenemos la poca inversión de ciertos clubes en el tema formativo. Muchos optan por prestarse jugadores para que los ayuden a completar la bolsa. Y es que nuestro país parece ser muy fácil debutar en primera, lo difícil es sostener una carrera en el tiempo. El mismo tiempo que sigue avanzando sin encontrar respuestas y soluciones

