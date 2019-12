Este martes, Pablo Bengoechea brindó una conferencia de prensa donde habló sobre el sistema de video abritraje que se usó en el partido entre Alianza Lima y Binacional por la primera final de la Liga 1, partido que se jugó en Juliaca el domingo pasado y que quedó 4-1 a favor del ‘Poderoso del Sur'.

Las jugadas más polémicas del encuentro fueron precisamente provocadas por el VAR y el DT íntimo habló fuerte, pues aseguró que el sistema fue implementado a propósito.

“Ustedes reciben información de buena fuente de qué equipo va a jugar el domingo también recibimos información de que el VAR fue puesto adrede, que fue queriendo y lo sé de muy buena fuente. No lo quiero decir porque le voy a crear un problema a la persona que nos avisó", señaló el técnico.

“Yo siento que ya es político el tema porque que hubo cuatro equipos que no estuvieron de acuerdo cuando hubo la asamblea en la FPF: Melgar, San Martin, Sporting Cristal y Alianza Lima. San Martín tuvo que hacer público lo que pasaba sino se iba de la primera división. Cristal siempre estuvo en la definición por el acumulado era muy difícil que no quedara, pero Vivas fue con imágenes a denunciar y también se vio involucrado”, continuó.

“Tuvimos que salir a hablar porque si no se nos sacaba el clausura. Era obvio nosotros la única jugada que podemos tener por un error es que fue mano de Butrón. Por qué no hubo VAR en el Cristal vs. Alianza me pregunto, porque daba lo mismo quien llegaba a la final. Eso es lo que me duele y me deja triste; que veo cosas fuera de los deportivo y lo confino porque ponen el VAR y las personas que lo manejaban no llaman al árbitro en la jugada de Cuba. No quería que cobre penal quería que lo llamen”, finalizó el DT.

Es preciso destacar que Alianza Lima y Binacional se volverán a encontrar el domingo 15 de diciembre en el estadio Alejandro Villanueva. Recuerda que el duelo será transmitido por GOLPERU, pero en Depor.com podrás encontrar el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias.

