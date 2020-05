El fallecimiento de Pedro Pablo León ha golpeado profundamente al fútbol peruano. Apenas se confirmó la noticia, los clubes y principales personajes se pronunciaron al respecto. Este lunes, Teófilo Cubillas se ha sumado a la gran cantidad de mensajes dedicados a ‘Perico’.

El ‘Nene’, de entrada, agradeció profundamente a León García por el importante apoyo durante los primeros pasos en su carrera profesional y lo destacó como a “una de esas personas a la que le debo todo lo que soy”.

“Si no fuera por esa oportunidad que me dio ‘Perico’, de ser parte del equipo, no sé qué hubiera sido de mi carrera en el fútbol. Desde mi debut estuviste presente, porque el destino quiso que ‘Perico’ esté allí, compartimos miles de batallas”, aseguró Cubillas.

Del mismo modo, el histórico con la selección peruana recordó con mucho cariño cómo ‘Perico’ León le colocó su conocido apelativo. “Aún recuerdo cuando me bautizaste en aquel vuelo en el que una broma tuya se convirtió́ en parte de mi nombre y que hoy por hoy probablemente más gente use el ‘Nene’ para llamarme que Teófilo”.

Asimismo, Cubillas rememoró la anécdota de la celebración de una conquista en el Mundial México 70. “Eres esa leyenda que rasgo mi camiseta en dos de la tremenda alegría, al festejar mi tercer gol ante Bulgaria, tengo tantos recuerdos contigo pocos son recuerdos de mi carrera, en el que tu no estés presente”.

Finalmente, ‘Nene’ reconoció todo el legado de Pedro Pablo León en Alianza Lima y la selección peruana. “Te adelantaste ‘Perico’, ya nos encontraremos…pero ahora vives en nuestro recuerdo y siempre serás una leyenda del futbol peruano”, concluyó.