Uno de los futbolistas de Alianza Lima que no pudo ganarse un espacio en el equipo este 2024 es Aldair Fuentes. El jugador que volvió a inicios de temporada a La Victoria, tras jugar por la César Vallejo el año pasado, no tuvo la continuidad que esperaba y se confirmó que no seguirá en el plantel para el 2025. El futbolista termina contrato a fines de este año con el cuadro blanquiazul y no será tomado en cuenta en la planificación para la siguiente campaña, por lo que ya comenzó a buscar nuevo club y tiene todo listo para continuar su carrera en Cusco.

Depor conoció que Aldair Fuentes no va más en Alianza Lima y ya arregló con Cusco FC para disputar la Liga 1 2025 y también la Copa Sudamericana. El jugador firmará en las próximas horas su contrato con el cuadro imperial como jugador libre, tras acabar su vínculo con los blanquiazules. Recordemos que esta temporada solo jugó un total de 17 partidos con el cuadro íntimo (entre torneo local y Copa Libertadores) y anotó un gol.

De esta manera, Alianza Lima inició el armado de su plantel y primero está definiendo las salidas del equipo. Tras no conseguir los objetivos que se trazó la última temporada, en La Victoria buscan renovar el equipo para que el 2025 puedan obtener el título nacional y también poder competir en la Copa Libertadores, certamen que jugarán desde la primera fase, tras quedar en el cuarto lugar de la tabla acumulada.

¿Mariano Soso se queda en Alianza Lima?

En cuanto al técnico, el nombre de Mariano Soso ha sonado muy fuerte en los últimos días y no desde lado de Alianza Lima, sino fuera de las fronteras. En Argentina, un rumor sobre el interés de Newell’s de repatriar al técnico rosarino empezó a tomar forma a tal punto de que el último domingo aseguraron que el DT ya tenía todo arreglado para dirigir al ‘Lepra’, que se encuentra en una crisis de resultados en la Liga Profesional. Sin embargo, al final, el estratega no se moverá de Matute.

Depor conoció que el técnico de 43 años no se irá de La Victoria, pese a la propuesta de Newell’s. Soso hará respetar su contrato y seguirá al mando de Alianza Lima. Es más, este miércoles regresará al país para reunirse con la gerencia blanquiazul para ir definiendo el plan 2025, ver el tema de la continuidad de los jugadores que se quedarán para el próximo año, así como posibles refuerzos para la siguiente campaña.

Soso dirigió a los blanquiazules en 12 encuentros, alcanzando un total de siete victorias, tres empates y dos derrotas. Sin embargo, experimentó dos derrotas claves: una frente a Atlético Grau y otra contra Cusco FC. Esta última caída fue determinante, ya que le impidió ganar el Clausura y conseguir un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

¿Catriel Cabellos seguirá en Alianza Lima?

El futbolista, de tan solo 20 años, cumplió su año de préstamo con Alianza Lima y ya regresó a Buenos Aires para seguir con sus actividades en la ‘Academia’. Depor pudo conocer que su retorno a La Victoria todavía no está asegurado para el 2025. Durante el 2024, el volante peruano jugó bajo las órdenes de Alejandro Restrepo y luego de Mariano Soso, acumulando 31 partidos entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. De esos encuentros, 23 fueron como titular, lo que le permitió sumar seis goles y cuatro asistencias.

Es importante mencionar que la escuadra dirigida por Gustavo Costas vive un presente muy bueno, tanto en la liga profesional argentina como en la Copa Sudamericana. En su certamen local, ocupa el tercer lugar con 37 unidades y en los últimos tres partidos registraron victorias. Por su parte, en la competencia internacional avanzaron a la gran final, tras derrotar a Corinthians en las semis.

Asimismo, este medio pudo conocer que en las próximas semanas comenzarán las elecciones en la ‘Academia’, un punto importante para definir cómo estará conformado el plantel para el próximo año. El próximo 15 de diciembre será una fecha clave en Avellaneda, ya que Diego Milito y Víctor Blanco chocarán en elecciones para asumir la presidencia del club celeste y blanco.

