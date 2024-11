Este viernes 15 de noviembre, Perú y Chile se enfrentan por la fecha 11 de Eliminatorias 2026, en un duelo crucial para ambos seleccionados que buscan salir del fondo de la tabla de posiciones y acercarse a los puestos de clasificación para el próximo Mundial. Al igual que la Selección Peruana, la ‘Roja’ llega en un complicado momento, ya que perdió sus últimos cinco partidos del torneo clasificatorio y necesita con urgencia un triunfo. Por esta razón, el técnico del combinado chileno, Ricardo Gareca, cuyo puesto pende de un hilo por los malos resultados, decidió en esta jornada el llamado de un experimentado futbolista que no había tomado en cuenta durante todo su proceso: Arturo Vidal.

La relación entre ambos estuvo marcada por muchos dimes y diretes que habían resquebrajado su relación; sin embargo, ante el complicado momento que vive Chile, Gareca tuvo que echar mano de Vidal para esta jornada y buscar darle vuelta a la situación. El futbolista de Colo Colo era uno de los principales críticos del entrenador, pero ambos parecen tener intenciones de dejar atrás las diferencias con el objetivo de hacer que la ‘Roja’ pueda levantar cabeza en las Eliminatorias 2026.

Si bien aún faltan algunas prácticas más antes del partido contra Perú, Gareca no quiere guardarse nada y este martes esbozó un posible equipo para visitar a la Bicolor en el Estadio Monumental de Lima, con Arturo Vidal como titular en el mediocampo. Según informó ESPN, el equipo que paró el ‘Tigre’ fue con: Brayan Cortés; Felipe Loyola, Paulo Diaz, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Arturo Vidal, Damián Pizarro y Diego Valdés; Alexander Aravena, Eduardo Vargas.

¿Qué dijo Arturo Vidal tras su vuelta a la ‘Roja’?

En una reciente entrevista con Cooperativa Deportes, Arturo Vidal se mostró agradecido y entusiasmado con esta etapa de su carrera. Tras un año en el que ha cosechado éxitos y tuvo un regreso a la selección cargado de expectativa, Vidal dijo: “Han sido días maravillosos, me han pasado muchas cosas lindas, el campeonato, la nominación a la selección y los premios; llego bien a la selección”.

El encuentro entre Arturo Vidal y Ricardo Gareca, tras un pasado marcado por desencuentros y polémicas, ha sido pacífico y constructivo. El volante de Colo Colo comentó que el diálogo con el técnico argentino fue positivo y que ambos han decidido mirar hacia adelante, priorizando los intereses de la selección chilena. Sobre este reencuentro, Vidal señaló...

“Estuvo bien, todo bien, ya estamos grandes, así que lo más importante es la selección, mejorar lo que se está haciendo y sumar, que es lo más importante en las Clasificatorias”, dijo Arturo Vidal, confirmando su intención de dejar atrás los conflictos personales cuando se trata de representar a su país en una competencia tan importante como las Eliminatorias 2026.

Aunque Arturo Vidal no se pronunció específicamente sobre su rol de capitán, dejó claro que su deseo es ser un pilar para el grupo y un ejemplo para sus compañeros, enfocándose en ayudar a crecer a una selección chilena que cuenta con jóvenes talentoso: “Lo tomo como un desafío, ser un aporte a la selección, hacerla crecer y ayudar a los compañeros; eso me gusta. Ser capitán o no es otra cosa, pero lo mío es tratar de sumar y ayudar a crecer a este equipo que tiene jugadores con mucho talento, y a que esto vuelva a tener sentido de poder pelear por la clasificación al Mundial”.





¿A qué hora y dónde ver el Perú vs. Chile?

El Clásico del Pacífico, protagonizado entre Perú y Chile por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026, está programado para el día viernes 15 de noviembre a las 8:30 pm en horario de Perú, Colombia y Ecuador. En Chile y Paraguay, comenzará a las 9:30 pm En cambio, en Argentina y Uruguay, el cotejo comenzará a las 10:30 pm Por su parte, en México empezará a las 7:30 pm.

Perú vs. Chile será transmitido en suelo peruano por señales de América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes (Canal 3 de Movistar), además de sus opciones de streaming en América tvGO, ATV+ y Movistar TV App. En cambio, en el país sureño, los canales encargados de la televisación del partido serán TV Chile, Paramount y TNT Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas.

