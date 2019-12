Pese a ganar el título de la Liga 1 y, con ello, obtener la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020, Roberto Mosquera tuvo que despedirse del plantel de Juliaca, debido a que no llegó a un acuerdo con la directiva de Binacional, para que extienda su vínculo laboral. Así como él, otros técnicos no continuaron en el fútbol peruano.

Otro DT que los hinchas extrañarán, no solo por llevar a Universitario de Deportes hasta pelear el Torneo Clausura, sino por devolver al equipo a la senda de las victorias, es Ángel Comizzo. El argentino potó por no renovar con la directiva ‘crema’, debido a diferencias con la directiva.

Por Melgar pasó distintos técnicos, el más sonado fue Jorge Pautazzo, luego de la campaña que tuvo el cuadro arequipeño en la Libertadores 2019. Sin embargo, al llegar a la Sudamericana como mejor tercero, cayó estrepitosamente 6-0 ante Universidad Católica de Ecuador, eliminándolo en el duelo de ida. Después llegó Diego Osella, quien no concluyó el Torneo Clausura.

En Alianza Lima, el técnico fichado para esta temporada no funcionó. Miguel Ángel Comizzo llegó con un historial ganador, el mismo que se pensó que ayudaría a pasar la fase de grupos de la Libertadores de este año. No obstante, los resultados no fueron los esperados y prescindió de su contrato.

Conoce a los entrenadores que no continuarán el próximo año en el fútbol peruano. Cabe recordar que los técnicos que cambiaron de equipo no estarán incluidos en esta lista, ya que para la siguiente temporada vestirán otra camiseta.

