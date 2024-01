Desde el último lunes, el clima de tensión aumentó en nuestro balompié. Se confirmó que futbolistas nacionales evalúan la posibilidad de no formar parte de una futura convocatoria a la Selección Peruana. ¿A raíz de qué surge esta postura? Sucede que la Agremiación de Futbolistas (SAFAP) solicitó la modificación del apartado en el reglamento del torneo local, en la que se señala que solo podrán inscribirse hasta 25 jugadores mayores de 21 años. Frente a ello, Lander Aleman (presidente de la Comisión Organizadora de las Competiciones de la FPF y titular de Alianza Atlético de Sullana) fue el encargado de responder dicha posición.

“Eso (reducción de inscripción de jugadores) fue aprobado en 2022 con la presencia y la firma de los señores de la Agremiación. Los voy a llamar para conversar. Ellos lo aceptaron, en su momento, y ahora no están de acuerdo. Se puede modificar, pero reconozcan que lo firmaron; lo podemos cambiar, pero que reconozcan su error”, sostuvo el presidente del elenco de Sullana en diálogo con Radio Ovación.

Por otro lado, Lander Alemán confirmó que está buscando reunirse con representantes de SAFAP para encontrar luz al final del túnel sin que ningún equipo o futbolista se vea perjudicado, dando una posible solución para el pedido de la Agremiación.

“La Agremiación siempre lucha por el bienestar del fútbol. Tienen algo de razón y hay que escucharlos. Hay gente bien intencionada en la SAFAP y nos gustaría reunirnos con ellos. La norma (registro de jugadores) se puede cambiar para la segunda parte del año”, señaló el directivo nacional.

¿Qué otra modificación se aplicó para este año?

Este año, la FPF también realizó otra modificación al reglamento de la Liga 1. Se trata de la inscripción de hasta seis jugadores extranjeros, un hecho que también generó polémica, ante la posibilidad de que se estanque la apuesta por jóvenes en los clubes. Uno de los que se mostró en contra fue José Guillermo del Solar, jefe de la Unidad Técnica de Menores en el máximo ente regulador del fútbol peruano.

En conferencia de prensa sostuvo que se le hizo saber de esta modificación en el reglamento y que mostró su rechazo, al ser una medida que limitaría la posibilidad de que los clubes apuesten por nuevas promesas. “No me parece que sea bueno, creo que cinco extranjeros son suficientes, aún más cuando hay muchos nacionalizados. Como director de menores de la FPF a mí no me conviene”, indicó.

Por su parte, el club Sporting Cristal lanzó un comunicado donde hizo dos pedidos públicos a la FPF, siendo el primero enfocado al calendario de partidos, mientras que el segundo es “mantener los cinco cupos de extranjeros, ya que ampliar la cantidad reduce las oportunidades al talento nacional y va en desmedro de su desarrollo”.

Enviaron carta a la FIFA

Hace una semanas, Roberto Silva, presidente de la SAFAP, descartó que la situación vaya a llegar a una huelga de futbolistas indefinida, pero sí confirmó que ya enviaron una carta a la FIFA para que esté al tanto de este problema. “El 2003 tuvimos una primera huelga. Esa huelga resultó en que nosotros con la FPF y con la aprobación de FIFA aprobemos un documento que se llama el estatuto del futbolista profesional, el cual está vigente y rige el comportamiento de los jugadores con los clubes peruanos”, expresó.

Por su parte, Orlando Contreras, vicepresidente de la SAFAP, defendió al futbolista profesional y emplazó a la FPF a velar por darle las mejores condiciones para desarrollar su trabajo. “Al futbolista profesional siempre se le exige un máximo rendimiento y al mismo tiempo está expuesto al error y a la crítica. Pero, no se ve todo lo que hay detrás. Por ello, la Federación tiene que empezar a fiscalizar mejor traslados, hospedajes y canchas de juego”, apuntó el exfutbolista.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO