Este miércoles Alianza Lima empató por 1-1 ante Cerro Porteño en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 4 de la Copa Libertadores y, por su parte, Alejandro Restrepo, entrenador del conjunto íntimo, realizó tres replanteos y probó cuatro alineaciones distintas a lo largo del partido. Con este resultado, el conjunto íntimo todavía se mantiene en el último lugar de su grupo en el torneo internacional y dependerá de los resultados de sus adversarios y triunfos propios para tentar la clasificación a Copa Sudamericana o, con mayor dificultad, a la siguiente ronda. A partir de una estrategia ofensiva desde el arranque, Alianza Lima pasó a tener mayor control del partido y generar más chances de gol; sin embargo, apenas pudo lograr la igualdad.

Primer alineación: 3-5-2

El once titular de arranque estuvo conformado por Campos en el arco, la línea de tres con Ramos, Zambrano y Garcés; mientras que en la volante jugó Sebastián Rodríguez de ancla acompañado de Christian Neira y Catriel Cabellos como interiores. Los carrileros fueron Kevin Serna por derecha, Juan Pablo Freytes por izquierda y la dupla de ataque con Hernán Barcos y Jeriel De Santis.

A partir de este once inicial, Alianza Lima se mostró bastante ofensivo; sobre todo con un ancla como ‘Bigote’ que buscaba salir a proponer y con dos interiores de corte más ofensivo como son Neira y Cabellos. Por su parte, Kevin Serna fue el jugador más desequilibrante a lo largo del encuentro; sin embargo, la falta de eficacia de De Santis y Barcos le costaron caro al conjunto ‘íntimo’. Más allá de que el cuadro blanquiazul tuvo mayores chances, finalmente Cerro Porteño abrió la cuenta en el minuto 26 y a partir de ahí Alianza Lima perdió intensidad hasta el entretiempo.

Segunda alineación: 3-5-2

Una vez que inició el segundo tiempo, Alejandro Restrepo decidió hacer la variante de Gabriel Costa por Christian Neira que, sobre el papel, fue de hombre por hombre. En tal sentido, el once continuaría con el mismo esquema que el inicial pero con Costa haciendo las labores de Neira, quien no tuvo un buen primer tiempo. A partir de ahí, se buscó mayores pases entre líneas pero que no venían dando resultados, sobre todo en el último tramo de la finalización y se debía alimentar más el ataque.

Tercera alineación: 3-5-2

Hacia el minuto 55, Alejandro Restrepo realizó dos variantes: Franco Zanelatto por Catriel Cabellos y Adrián Arregui por Jiovany Ramos. A partir de ahí, se modificaron las tres líneas del equipo colocando a Renzo Garcés como stopper por derecha y retrocediendo a Juan Pablo Freytes como stopper por izquierda para que la línea de tres sea Garcés; Zambrano y Freytes. Luego, en el mediocampo, se quedaron Sebastián Rodríguez, Adrián Arregui y Gabriel Costa, mientras que como carrileros se ubicaron Franco Zanelatto por izquierda (en lugar de Freytes) y Kevin Serna se mantuvo por derecha. La dupla de ataque siguió siendo Jeriel De Santis y Hernán Barcos.

Si bien este replanteo hizo que Alianza Lima continuara teniendo más la pelota, todavía la eficacia seguía siendo un pendiente y el tiempo apremiaba, por lo que el estratega colombiano decidió refrescar la dupla de ataque y hacer el recambio del que venía siendo más cuestionado: Jeriel De Santis.

Cuarta alineación: 3-5-2

Hacia el minuto 76, se realizó la variante de Jhamir D’Arrigo por Jeriel De Santis. De esta forma, Alianza Lima mantenía la misma defensa y volante, pero el carrilero por izquierda pasó a ser D’Arrigo y Zanelatto se colocó como segundo delantero al lado de Hernán Barcos. Por su parte, Kevin Serna continuó siendo carrilero por derecha.

Cuatro minutos más tarde, Alianza Lima logró igualar el marcador tras un centro ejecutado por Sebastián Rodríguez y que pudo cabecear de buena forma Hernán Barcos. Tras este gol, los minutos siguientes continuaron siendo de Alianza Lima, pero sin ocasionar jugadas tan claras y con un rival que hacía buen trabajo defensivo. Finalmente, los ‘íntimos’ lograron rescatar un punto en Matute y tendrán que recibir a Colo Colo este miércoles 15 de mayo en el estadio Alejandro Villanueva.

