Este fin de semana arranca la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga 1. Universitario de Deportes le toca enfrentar al líder de la tabla de posiciones, luego de sumar una victoria importante de visita. Sporting Cristal requiere de más alegrías en el ámbito local, mientras que Alianza Lima apunta a seguir escalando.

La fecha empieza con el duelo de Sport Boys frente a Atlético Grau en el Callao este sábado, mismo día en el que los ‘cremas’ recibirán a Alianza Atlético en el Monumental de Ate. Este será uno de los partidos más esperados, pues el elenco de Sullana quiere mantener su distancia en la tabla de posiciones.

Ese día acaba la jornada con el choque de César Vallejo frente a UTC. En tanto, para el domingo se jugarán cinco encuentros de corrido. La mañana reunirá a Carlos Stein y Cantolao a las 11:00 a.m., mientras que para la tarde tienen previsto medir fuerzas Municipal vs. Sport Huancayo, así como ADT vs. Sporting Cristal.

Ayacucho FC también jugará frente a Carlos A. Mannucci desde las 3:30 de la tarde. Para las 6:00 p.m. se dará el cotejo de Binacional vs. Melgar en Juliaca, un duelo bastante complicado, teniendo en cuenta que esta semana el ‘Dominó' volvió a jugar la Copa Sudamericana, sumando tres puntos importantes.

El lunes se jugará un partido, el de San Martín vs. Alianza Lima. Este compromiso se cambió de horario, debido a la programación del partido de los íntimos para este jueves en la Copa Libertadores. El duelo se dará a partir de las 3:30 p.m. en el estadio Alberto Gallardo.

Programación de la Fecha 13

Sábado 7 de mayo

Sport Boys vs. Atlético Grau - 1:15 p.m. (Estadio Miguel Grau)

Universitario vs. Alianza Atlético - 3:30 p.m. (Estadio Monumental)

César Vallejo vs. UTC - 7:30 p.m. (Estadio Mansiche)

Domingo 8 de mayo

Carlos Stein y Cantolao - 11:00 a.m. (Estadio Victor Montoya Segura)

Municipal vs. Sport Huancayo - 1:15 p.m. (Estadio Iván Elías Moreno)

ADT vs. Sporting Cristal - 3:00 p.m. (Estadio Huancayo)

Ayacucho FC vs. Carlos A. Mannucci - 3:30 p.m. (Estadio Ciudad de Cumaná)

Binacional vs. Melgar - 6:00 p.m. (Estadio Guillermo Briceño)

Lunes 9 de mayo

San Martín vs. Alianza Lima - 3:30 p.m. (Estadio Alberto Gallardo)





