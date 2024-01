La Liga 1 de 2024 aún no inicia, pero Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal y los demás equipos del torneo local se vieron sorprendidos con la limitación de inscribir jugadores mayores de 21 años, generando malestar en algunos directivos de los clubes de Primera División, quienes no fueron los únicos que vieron afectados sus intereses, sino también un gran grupo de futbolistas que, a través de Roberto Silva, mostraron su descontento contra la FPF.

“Estamos preocupados por un par de temas que ya hemos puesto en evidencia y la FPF no está respetando, en concreto; sobre la limitación de contratación de jugadores de 25 cupos. Cuando tuvimos una huelga -hace 20 años- el resultado de fue un acuerdo en el que se establecían una serie de artículos que iban a regir la relación laboral de los jugadores con los clubes y, en esos artículos, uno hablaba sobre la libertad de los clubes para contratar ilimitadamente jugadores nacionales”, sostuvo el presidente de SAFAP en diálogo con Radio Ovación.

Roberto Silva también habló sobre las decisiones que afectarán al torneo de ascenso en el fútbol peruano, lo que -según detalló- no ha sido bien tomado por un gran número de futbolistas profesionales debido a las menores oportunidades que tendrán para competir en 2024.

“La decisión de limitar a 25 cupos a jugadores de mayores de 21 años, va en contra de este acuerdo. Eso es algo que nosotros no podemos permitir. Creo que el año no está empezando como nos gustaría que empiece y que, en Liga 2, existan cinco Sub 23 en cancha es una ‘barrabasada’. Los jugadores no están contentos, ni de acuerdo en esas decisiones”, declaró el exjugador.

A raíz de ello, Roberto Silva ‘disparó' contra la Federación Peruana de Fútbol, indicando que se están tomando decisiones sin pensar en los deportistas profesionales, perjudicando sus respectivas carreras y al entorno que poseen al ver cómo sus oportunidades laborales disminuyen significativamente.

“Eliminar el Torneo de Promoción y Reserva me parece un error enorme. Hay un sinnúmero de decisiones que no son las más apropiadas, si queremos pensar en el fútbol peruano. Creo que están pensando en solo sus intereses”, concluyó el directivo de SAFAP.

¿Cuál será el formato de la Liga 1 Betsson 2024?

Para la próxima temporada, se mantendrá sin modificaciones el formato de la liga nacional en comparación con el año 2023. Este formato incluye la realización de un Torneo Apertura y un Torneo Clausura, ambos llevados a cabo mediante el sistema de todos contra todos en una única vuelta a lo largo de 17 jornadas. El equipo que alcance la victoria en cada uno de estos torneos asegurará automáticamente su participación en los play-offs, siempre y cuando logre ubicarse entre los siete primeros en el otro campeonato.

Las semifinales de los play-offs contarán con la participación de los ganadores del Torneo Apertura y del Torneo Clausura, así como los dos equipos mejor posicionados en la tabla acumulada. En caso de que un mismo club se consagre campeón tanto en el Apertura como en el Clausura, será coronado automáticamente como el campeón nacional de la Liga 1 2024. No obstante, si los ganadores del Apertura y Clausura ocupan los dos primeros lugares en la tabla acumulada, ambos equipos competirán directamente en la final del campeonato.

Si el ganador del Apertura o Clausura también alcanza el primer o segundo lugar en la clasificación general, accederá directamente a la final. La única semifinal restante se llevará a cabo entre el equipo que triunfó en el otro torneo corto y el segundo equipo mejor ubicado en la tabla acumulada.

En caso de llegar a las finales, estas se disputarán en partidos de ida y vuelta. El equipo que logre superar en puntos será proclamado campeón nacional del 2024. En situaciones de igualdad en puntos, se considerará la diferencia de goles para determinar al campeón. Si persiste el empate en puntos y goles, la resolución se determinará mediante una tanda de penales.





