Las fiestas navideñas y de año nuevo no han sido motivo para que la Selección Peruana Sub 23 paralice sus entrenamientos de cara a lo que será su participación en el Preolímpico de Venezuela, el cual arrancará el 21 de este mes: nos mediremos ante Chile. En el camino, una buena noticia llegó para el cuadro dirigido por José Guillermo Del Solar, quien pudo recibir a Diego Romero (Universitario de Deportes), Rafael Lutiger y Adrián Ascues (Sporting Cristal), quienes recibieron permiso de sus equipos para trabajar con el cuadro incaico con miras a un torneo que no es FIFA, por lo que los elencos de la Liga 1 Betsson no están obligados a cederlos. En esa línea, ‘Chemo’ confesó que usaría un equipo plagado de jugadores mucho menores a la edad límite, por lo que cada ensayo será crucial para alcanzar una histórica clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.