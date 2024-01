La reducción de inscripción de jugadores ha ocasionado un tajante rechazo de los futbolistas que militan en la Liga 1 -ello lo dejaron en claro con la conferencia que realizaron el pasado 10 de enero y donde se confirmó que presentaron una carta a FIFA contra la FPF ( ver nota )-. En medio de ello, Roberto Silva (presidente de la SAFAP) fue el encargado de confirmar que la huelga es una de las instancias que entró en evaluación para resolver el caso, aunque espera obtener una respuesta positiva por parte de los organizadores para no llegar hasta esa instancia.

“Yo sería el primer promotor de tomar ya una acción drástica como la huelga porque creo que hay un punto donde uno se agota, pero mi postura como cabeza de esta Agremiación y mi responsabilidad es, primero, agotar todas las instancias que correspondan. Todavía hay algunas cosas abiertas en el camino antes de tomar una decisión de esa naturaleza”, sostuvo el exjugador en diálogo con Radio Ovación.

Roberto Silva confirmó que han llegado a solicitar reuniones con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), pero que aún no obtienen respuesta alguna por lo que evalúan sentarse con los representantes de algunos equipos de la Liga 1 para determinar las acciones a tomar en los próximos días.

“Todavía no hay respuesta formal por parte de la Federación Peruana de Fútbol. Estamos tratando de sentarnos a conversar con algunos clubes y hemos tenido algún acercamiento, pero todavía no hemos llegado a ninguna conversación”, declaró el representante de la SAFAP.

En esa misma línea, Roberto Silva se pronunció sobre los rumores que señalan que existen equipos que están buscando la resolución de la Cámara de Disputas por intereses propios, lo que ocasionó que el representante de los Agremiados encienda las alarmas ante la posibilidad de quedarse sin un juez para las disputas que existan de aquí en adelante.

“Una de las cosas que el estatuto estableció -después de la huelga de 2003- fue la creación de la Cámara de Disputas y cualquier inconveniente que tengan los clubes con los jugadores, se resuelve en esta. No reclamamos tonterías, reclamamos lo que -por derecho- le corresponde a los jugadores; por eso en el 95 % de los casos los futbolistas ganan el proceso”, agregó.

¿Con qué decisiones no está conforme SAFAP?

Roberto Silva se refirió a las decisiones que afectarán al torneo de ascenso en el fútbol peruano, lo que -según detalló- no ha sido bien tomado por un gran número de futbolistas profesionales. “La decisión de limitar a 25 cupos a jugadores de mayores de 21 años, va en contra de este acuerdo. Eso es algo que nosotros no podemos permitir. Creo que el año no está empezando como nos gustaría que empiece y que, en Liga 2, existan cinco Sub 23 en cancha es una ‘barrabasada’. Los jugadores no están contentos, ni de acuerdo en esas decisiones”, declaró el exjugador.

A raíz de ello, Roberto Silva fue con todo contra la Federación Peruana de Fútbol, indicando que se están tomando decisiones sin pensar en los deportistas profesionales, perjudicando sus respectivas carreras: “Eliminar el Torneo de Promoción y Reserva me parece un error enorme. Hay un sinnúmero de decisiones que no son las más apropiadas, si queremos pensar en el fútbol peruano. Creo que están pensando solo en sus intereses”.





