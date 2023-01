Preocupación para los fanáticos del fútbol peruano. Jhonny Baldovino -asesor legal de la SAFAP (Agremiación de Futbolistas)- dio detalles sobre lo que podría pasar con los partidos de Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal y el resto de elencos de la Liga 1 (independiente si las instituciones firmaron con 1190 Sports o Consorcio Fútbol Perú), si es que no se llega a un rápido acuerdo por el tema de los derechos de TV, generando pesar en los amantes del balompié local.

“Desde que la FPF judicializó el tema de los derechos de televisión, hay toda una incertidumbre. No hay certeza de que pueda iniciarse el campeonato en fecha. Puede ser que se comience el torneo, pero no las transmisiones. Es un factor que los clubes no contemplan”, sostuvo el asesor legal de SAFAP en Golperu.

Por otro lado, Jhonny Baldovino detalló que “no han medido las consecuencias del acto jurídico que iniciaron. Inició con una demanda, donde la FPF le pide a un juez, que diga que son dueños de los derechos de la competencia. Mientras no quede consentida esa decisión del juez, todavía no se puede afirmar que es la dueña”.

Todo listo para el inicio de la Liga 1

El arranque de la Liga 1 2023 estaba previsto para el viernes 13 de enero, pero la FPF cambió la fecha para el sábado 21 de enero, luego de la declaratoria del Estado de Emergencia que dictó el Poder Ejecutivo el pasado 8 de diciembre. En la primera jornada del campeonato peruano, UTC recibirá a Cusco FC en Cajamarca. Asimismo, Deportivo Garcilaso será local con Mannucci, en Cusco, y César Vallejo con Sport Huancayo, en Trujillo.

Alianza Lima, el vigente campeón, visitará a Atlético Grau y Sporting Cristal a Cantolao. Por otro lado, Universitario juega en casa ante Cienciano y Deportivo Municipal buscará los tres puntos con Unión Comercio. Mientras que en los otros dos últimos partidos, Sport Boys intentará hacerse fuerte en el Callao frente a Alianza Atlético y ADT quiere empezar con pie derecho el torneo ante Melgar.

Cabe destacar que Binacional descansará a penas inicie la Liga 1 y el clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes será en la fecha 5, con el cuadro crema siendo local en el Estadio Monumental.





