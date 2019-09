Liga 1 | Programación completa de la fecha 8 del Torneo Clausura

EN VIVO |VÍA GOLPERÚ | Alianza Lima , Universitario y Sporting Cristal serán los protagonistas de la fecha 8 del Torneo Clausura. Los tres equipos más populares del país tendrán duelos muy complicados este fin de semana y esperan salir airosos de los mismos para no despegarse de los primeros lugares de la tabla de posiciones. Te jugamos toda la programación completa al detalle para que no te pierdas la actuación de tu equipo favorito.

El sábado, Universitario de Deportes jugará una final adelantada con Sport Huancayo. Los cremas tendrán que visitar la Incontrastable en un duelo clave por el primer lugar del último certamen de la temporada.

El domingo Sporting Cristal recibirá a Ayacucho FC con la consigna de seguir acumulando victorias. Alianza Lima, por su parte, espera vencer a Real Garcilaso, en el estadio Alejandro Villanueva, para llegar afinado al superclásico del fútbol peruano.



LIGA 1: PROGRAMACIÓN COMPLETA DE LA FECHA 8

Viernes 20



Binacional vs. Pirata FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Guillermo Briceño (Juliaca)

Transmisión: GOLPERU



César Vallejo vs. Municipal

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Mansiche (Trujillo)

​Transmisión: GOLPERU

Sábado 21



Unión Comercio vs. Cantolao

Hora: 1:15 p.m.

Estadio: IPD (Moyobamba)

Transmisión: GOLPERU



Sport Boys vs. UTC

Hora: 5.45 p.m.

Estadio Miguel Grau (Callao)

Transmisión: GOLPERU



Sport Huancayo vs. Universitario

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: IV Centenario (Huancayo)

Transmisión: GOLPERU

Domingo 15



Sporting Cristal vs. Ayacucho FC

Hora: 11.15 a.m.

Estadio: Alberto Gallardo (Lima)

Transmisión: GOLPERU



Alianza Universidad vs. San Martín

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Heraclio Tapia (Huánuco)

Transmisión: GOLPERU



Alianza Lima vs. Real Garcilaso

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Alejandro Villanueva (Lima)

Transmisión: GOLPERU



Melgar vs. Carlos A. Mannucci

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Monumental UNSA (Arequipa)

Transmisión: GOLPERU

Liga 1: el resumen de la fecha 7 del Torneo Clausura. (América TV)

► ¡Ya llega el clásico! Así lucían Pablo Bengoechea y Ángel Comizzo en su época como jugadores



► "No me quiten esta maldición jamás": el video que Alianza Lima hizo viral en redes sociales



► Tabla de Posiciones y acumulada: todos los resultados de la fecha 7 del Torneo Clausura | LIGA 1



►ACTUALIZADA | Tabla de posiciones Copa Perú 2019: así quedó tras disputarse la fecha 2