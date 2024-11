A finales de julio, la consecuencia inmediata de perder el clásico ante Universitario de Deportes fue la salida de Alejandro Restrepo del banquillo de Alianza Lima. El elenco íntimo se quedaba sin DT para lo que restaba de campeonato y Bruno Marioni, en ese entonces director deportivo del club, tenía la responsabilidad de buscar a un nuevo entrenador. Pensó en Cristian Díaz, las negociaciones tomaron fuerza a tal punto de que el estratega renunció a Deportivo Morón para asumir este nuevo reto y solo esperaba los pasajes para llegar a La Victoria. Sin embargo, la operación se truncó.

La dirigencia blanquiazul quiso retroceder en sus pasos y buscar otros nombres en el cargo, cuando ya había un acuerdo legal con Díaz. La situación se complicó aún más con la llegada de Mariano Soso y el reclamo del técnico argentino por el contrato que nunca se llegó a efectuar. Díaz, apoyado por sus abogados, decidió demandar al club íntimo ante la FIFA y luego de un par de meses, el fallo se dio a conocer.

La FIFA falló a favor de Cristian Diaz y ordenó a Alianza Lima pagarle al técnico una suma de 250 mil dólares por el incumplimiento de no haberlo contratado, luego de que este renunciara a Deportivo Morón para asumir la dirección íntima. Eso sí, la resolución puede ser apelada por los blanquiazules. Una información que fue compartida por el periodista César Luis Merlo en sus redes sociales.

La información sobre el caso Cristian Díaz vs Alianza Lima revelada por el periodista César Luis Merlo.

Eso sí, el periodista en cuestión no dio mayores luces sobre la solicitud de inhabilitación que también pidió el entorno de Cristian Díaz por Bruno Marioni, de no ejercer el cargo de director deportivo por cuatro años. Hace un par de días, Ulises Guallanez, agente del DT afectado, reveló que la resolución de la FIFA por el caso estaba próxima a darse a conocer, luego de que Alianza Lima no compareciera.

“El fallo estaría próximo a salir, en cuestión de días se resuelve. Alianza Lima no compareció, así que se van a basar solo en las pruebas presentada por nuestra parte.. Al cien por ciento se van a basar en las pruebas que presentamos en la denuncia [...] Nosotros pedimos que estas cosas no vuelvan a ocurrir, estaría muy bueno que el caso Cristian Díaz quede marcado como un buen precedente y sea un buen ‘tirón de orejas’ para que otro entrenador no pase esta misma situación; ojalá se marque un buen precedente”, dijo en Ovación.

Cristian Díaz y Alianza Lima

Hace un par de meses, el argentino de 48 años explicó a Depor cómo el club Íntimo se interesó en sus servicios, llevando a la firma de un acuerdo que, finalmente, no se concretó. “Te llega una propuesta laboral, con las cláusulas, con premios, con la duración de la misma, que llega firmada por el club. Te piden que la firmes y la remitas a un correo electrónico determinado. Te piden la renuncia de tu lugar anterior para que sea efectivo que aceptas la oferta laboral. Y haces todo eso, y luego te pasa esto que no te envían los pasajes, se enfría el tema; entonces, ante esta situación, si esa fuera la situación, ¿qué harías?”, dijo.

La posición de Alianza

Por el lado del club íntimo, no hubo un pronunciamiento claro cuando ocurrieron los hechos. El único que habló de manera rápida sobre el caso de Cristian Díaz fue Bruno Marioni. “Cada quien es dueño de sus palabras, nuestra área legal está con el tema sobre la mesa y hará lo que corresponda para esta situación”, comentó a inicios de agosto.

El entonces director deportivo de Alianza Lima no quiso profundizar más sobre el tema, pues hablaba en medio de la llegada de Mariano Soso. “No hay mucho más para informarle a la gente (sobre tema de Cristian Díaz), tenemos un gran entrenador que acaba de asumir, estamos contentos con su llegada, puede representar la idea y el modelo que buscamos seguir teniendo. Nos da tranquilidad que Mariano sea nuestro entrenador”, detalló.

