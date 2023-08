El VAR llegó e intervino directamente en la labor arbitral, ¿cómo lo tomaron?

Para la gran mayoría ha sido positivo, pero aún hay árbitros que se rehúsan a ser llamados por el VAR o que tienen temor de ser expuestos o corregidos luego de tomar su decisión en cancha. Eso es algo natural, no ocurre solo en Perú, sino en donde se implemente esta herramienta. Hay algunos más cómodos, pero otros todavía tienen reparos.

¿Qué debe mejorar para el mejor uso del VAR?

Los árbitros deben tener una línea de interpretación única y no personal, porque cuando se interpreta de manera subjetiva y no con las consideraciones de la instrucción, empiezan los problemas. A veces el mismo árbitro tiene dos criterios distintos en dos partidos diferentes o en un mismo partido y eso quita credibilidad.

¿Cómo califica el nivel de arbitraje?

Es bueno. No somos una maravilla pero tampoco no somos los peores. Lo mediático es lo que más vende, entonces cuando se dan los aciertos, nadie los comenta, pero cuando hay un error, de eso sí habla o se polemiza. No estamos en el óptimo que quisiéramos, pero tenemos estadísticas en favor y vamos trabajando en cubrir nuestras expectativas.

¿Cómo afectan las críticas de hinchas, jugadores o dirigentes?

Algunos lo manejan mejor que otros. En algunos casos las críticas pueden hacer que el rendimiento de un árbitro no sea el óptimo, tenemos que trabajar la parte psicológica con ellos para que tengan una coraza y manejen ese tipo de emociones. Salir a arbitrar con la presión de lo que dijo un dirigente, un hincha o recibir amenazas es complicado. Tenemos que recuperar la reputación e imagen de los árbitros por la crítica que muchas veces es injustificada o porque nos relacionan con temas políticos a los que nosotros, como técnicos, estamos exentos.

Yotún le dio el triunfo a Municipal de penal, aunque debió ser expulsado en una jugada anterior. (Foto: César Bueno/GEC)

¿Alguno no ha querido ir determinado partido o estadio?

No, no he recibido alguna solicitud de uno que no quiera arbitrar en algún estadio en particular, al contrario, todos quieren estar en todos.

¿Hay suficientes árbitros para cancha y VAR?

No, no es suficiente por la cantidad de partidos. Entendemos que muchos de ellos se saturan por estar viajando, dirigiendo semana a semana y necesitan un descanso. Necesitamos un números mayor de árbitros no solo de Lima, sino en provincias y así tener un abanico más amplio tanto en cancha como en VAR.

Se critica el estado físico de los árbitros

Hay que considerar que el arbitraje no es profesional, es una actividad secundaria para muchos. Ellos se dedican a otras cosas, no están al 100% para esta labor y la exigencia que les hagamos a los árbitros tiene que ser consecuente con lo que se da. Muchos cumplen un horario laboral, entrenan, se capacitan, vienen a las charlas, viajan y demás. Incluso algunos piden permisos en sus trabajos. Pero en general consideramos que están en buenas condiciones.

¿Qué piensa de los clubes que solicitan terna arbitral extranjera?

Están en todo su derecho. Lo tendrían que canalizar a través de la Liga 1, que es quien decide, y asumir los gastos que genere traer esas ternas desde el exterior que es costoso. Nosotros no tenemos nada que intervenir en eso.

Se señala que muchos árbitros no se prestan al diálogo

No hablar, no suma. No ayuda que los árbitros corten el diálogo de manera unilateral con el jugador. Entiendo que muchos de ellos lo hacen porque los jugadores pueden llegar a faltar el respeto y prefieren no escucharlos. Pero el trato debe ser cordial y de respeto, pero con autoridad.