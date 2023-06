Alianza Lima

No cabe duda de que el amplio plantel de Alianza Lima y los números avasalladores de Guillermo Salas como entrenador desde la última parte de la temporada pasada hacen que el equipo íntimo sea el principal favorito. Ya con el Torneo Apertura en el bolsillo, los íntimos saben que tienen que poner todas sus balas en esta segunda parte del campeonato y así obtener el ‘tri’ de manera directa.

Si bien el camino parece más asfaltado para que puedan lograrlo considerando que posiblemente ya no disputen un torneo internacional, todavía quedó la sensación de que en la última parte del Torneo Apertura las cosas no le salieron tan provechosas ni dentro ni afuera del campo de juego. En tanto al funcionamiento, Alianza Lima decayó en algunas actuaciones en casa más allá de quedarse con la victoria, sufrió el duro golpe de quedar fuera de la Copa Libertadores y se agregó el problema de los numerosos lesionados, un factor con el que no contó al inicio del año.

Sin embargo, el hecho de tener un amplio plantel y ser el equipo que ganó todos sus partidos de local lo perfila como el favorito para también ganar esta segunda parte del año en la que jugará dos partidos clave en casa ante Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Alianza Lima tuvo la mejor diferencia de goles con 37 a favor y 16 en contra y encontró la receta de hacerse fuertes en la defensa y apoyarse en las individualidades con nombres de jerarquía en todas sus líneas.

Universitario de Deportes

Las sensaciones que dejó el equipo crema en la recta final del Torneo Apertura ilusionó a sus hinchas. Más allá no haber podido lograr en Torneo Apertura, tuvo un alza de cinco victorias seguidas en la Liga 1 y un buen desempeño en Copa Sudamericana desde la llegada de Jorge Fossati. El entrenador uruguayo ha sido pieza clave para que los merengues sigan en el grupo de los candidatos para el final de temporada y esto se debe a que encontró un modo de juego al que sus jugadores ya se acomodaron.

El ya conocido esquema 3-5-2 planteado por Fossati con los habituales titulares partido a partido ha hecho que el equipo genere automatismos y puedan hacerse fuertes de local. Sin embargo, les sigue costando las salidas al interior del país. En caso logre reformular o encontrar un funcionamiento a la hora de salir a plazas complicadas, Universitario tiene herramientas y un muy buen mediocampo que puede hacerlo entrar a la pelea de ganar el Torneo Clausura.

Sporting Cristal

Si bien el cuadro rimense tuvo malos momentos en el Torneo Apertura, fue a partir del partido perdido contra Universitario y su alza en Copa Libertadores que pudo acabar esta primera parte con mejores aires. Los dirigidos por Tiago Nunes tiene uno de los planteles con mejores variantes en la Liga 1 y se encontró con el grato momento de su delantero Brenner Marlos de cara al inicio del Clausura.

Más allá de ser un equipo que pelea el campeonato año a año a lo largo de la década, los rimenses han demostrado un buen funcionamiento y tiene como agregado que es uno de los mejores equipos a la hora de jugar de visitante en plazas complicadas: empató con Deportivo Garcilaso en Cusco, venció a The Strongest en La Paz, empató ante UTC en Cajamarca, goleó a Unión Comercio en Tarapoto, venció a Binacional en Juliaca y a Sport Huancayo en Huancayo, y empató ante Alianza Atlético en Sullana. Sin duda, uno de los equipos que apunta a ser favorito.

Cusco FC

Otro de los equipos que se hizo fuerte hacia el final del Torneo Apertura fue Cusco FC. El cuadro cusqueño supo hacerse fuerte de local y, pese a las salidas de Alfredo Ramúa y Diego Minaya, su once base consolidado tendrá continuidad en el Torneo Clausura. Cabe recordar que el cuadro cusqueño formó parte del pelotón de equipos que tentaron el Apertura en las últimas fechas y quedó a diez puntos el líder (Alianza Lima), a tres de Sporting Cristal y apenas a dos de Universitario de Deportes.

Asimismo, cabe recalcar que en el Torneo Clausura le tocará recibir a rivales directos como Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal, por lo que si continúa sacando provecho de su localía, podría arrebatar puntos clave en la segunda parte del campeonato.

FBC Melgar

Para todos fue sorpresivo que el equipo arequipeño, pese a contar con el mismo once base del año pasado, tuviera un arranque del Torneo Apertura para el olvido. Sin embargo, hacia el final pudo verse una mejora al hilar cuatro victorias por el campeonato local y continuar con vida en la Copa Libertadores.

Más allá de ser un equipo que recuperó su memoria de buen juego en las últimas fechas y que sacó más provecho de los futbolistas de jerarquía con los que cuenta, es uno de los planteles se ha reforzado en esta segunda parte del año empezando con Pablo Lavandeira, quien fue el mejor jugador de Alianza Lima en el 2022 y que, pese a que este año no tuvo la misma regularidad, demostró su buen fútbol cuando le tocó estar. Al tener una de las localías más complicadas para los visitantes, el equipo arequipeño ya conoce lo que es hacerse fuerte de local y pelear títulos hasta la recta final.





