Si bien por estos días en Universitario de Deportes están tratando de digerir la amarga eliminación de la Copa Libertadores, es innegable que durante los últimos años desde la interna se vienen haciendo bien las cosas y eso se ve reflejado en el título nacional del año pasado, además de que en esta temporada están peleando por ganar el Torneo Apertura 2024. En ese sentido, Jean Ferrari, administrador de los cremas, conversó con el programa De Taquito, en El Comercio, y habló sobre diversos temas, entre ellos, la relación entre José del Solar y José Luis Carranza, el crecimiento de la ‘U’ y su aspiración a ser presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FFP).

En primera instancia, Ferrari habló del trabajo que viene haciendo Del Solar como director de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, destacando el recorrido que hace en todas la regiones para captar nuevos talentos y así nutrir a las selecciones juveniles. Además, remarcó que Universitario siempre estará presto en ceder a los futbolistas que ‘Chemo’ necesite, a propósito de la queja que este último hizo recientemente, sobre las trabas que ponen algunos clubes para liberar a sus jugadores.

“‘Chemo’ es un gran profesional. Tengo una amistad con él desde hace muchísimos años, lo estimo mucho. Creo que está haciendo un gran trabajo en la Federación Peruana de Fútbol, un trabajo de hormiga que no está siendo tan valorado como debería valorarse. Yo siempre le he dicho que acá tiene todo el respaldo en lo que necesite, por eso nosotros enviamos a los jugadores cada vez que ellos lo solicitan. Si Universitario puede colaborar, lo vamos a hacer. Si perdemos algún título por darle prioridad a la selección, lo vamos a hacer”, apuntó.

Asimismo, el exmediocampista se refirió a la resquebrajada relación entre ‘Chemo’ del Solar y el ‘Puma’ Carranza, quienes desde hace varios años dejaron de ser amigos y eso se nota cada vez que uno de los dos toca el tema. Según su mirada, el administrador crema solo se consideró un mediador entre ambos personajes relevantes en la historia de la ‘U’, esperando que en algún momento puedan solucionar sus rencillas y retomar la amistad que dejaron de lado.

“Los hinchas quieren que se den un beso, eso es lo que quieren (risas). Yo al final lo que trato es mediar. Lo tenemos al ‘Puma’ acá cerca, y lo de ‘Chemo’ no es la excepción, él es parte de la historia del club. Más allá de algún comentario que haya hecho, todos tenemos equivocaciones, todos tenemos errores, podemos decir cosas en calentura. Eso no quita lo que ‘Chemo’ ha hecho por la ‘U’. Evidentemente al ‘Puma’ hay que darle un beso al costado para que se tranquilice y poder nuevamente abrazarse”, apuntó.

Por otro lado, habló del nivel de competitividad al que apunta Universitario para esta temporada, donde está peleando en la Liga 1 Te Apuesto y, si bien quedó fuera de la Copa Libertadores tras perder con Botafogo, todavía puede acceder a la Copa Sudamericana si vence a Liga de Quito en su último encuentro. En ese sentido, el administrador del cuadro de Ate sostuvo que Fabián Bustos cuenta con las herramientas necesarias para dar el salto de calidad que la institución necesita.

“Soy de la idea de que podemos competir en los dos, yo no priorizo más que la otra. Tenemos un plantel preparado para afrontar dos torneos y tenemos todas las condiciones para que los futbolistas y el comando técnico no tengan ningún tipo de excusa para no pelearlos. Ahora, está claro de que salir campeones de Copa Libertadores esa otra ruta, es otra cosa. Nosotros sabemos perfectamente dónde estamos parados y qué cosa es lo que queremos. Por eso decimos, tenemos que dar pelea, porque estamos preparados para dar pelea. También la posibilidad está en la Sudamericana”, agregó.

La Copa Libertadores y la presidencia de la FPF

En otro momento de la entrevista con el programa de El Comercio, Jean Ferrari manifestó que vienen trabajando para que la temporada del centenario no sea solo una excusa para pelear internacionalmente, sino la primera piedra para que Universitario continúe creciendo en el continente y así llegar a competir con instituciones de la talla de River Plate, Boca Juniors, entre otros. Consciente de que no será un trabajo sencillo, el exvolante lo toma con calma y desde ya en la interna vienen diseñando la hoja de ruta para que los refuerzos mejoren año tras año.

“Estamos preparados para seguir avanzado y seguir peleando como nos hemos propuesto este año, porque no solamente es el cliché del centenario, sino porque hemos seguido un proceso y hoy estamos en una etapa donde el próximo año podemos tener refuerzos de otra naturaleza, porque ya estamos estables económicamente y podemos dar pasos realmente agigantados para poder comenzar a marcar esa diferencia y competir con equipos internacionales, llámese River, Boca, Sao Paulo, Flamengo. Tenemos todas las herramientas para hacerlo”, acotó.

Finamente, Ferrari no le corrió a la pregunta sobre si piensa en aventurarse como presidente de la FPF de aquí a un futuro. Si bien no dejó en claro cuándo, pues aclaró que por ahora su prioridad es Universitario, sabe que es una posibilidad que se le va a presentar en algún momento. “No estoy apurado. Esto seguramente llegará por default, hoy no. Hoy es estoy avocado a la ‘U’ y quiero seguir encaminando a la ‘U’ hacia su liberación y hacia su saneamiento, que es lo principal. Seguir obteniendo logros, objetivos, es fascinante, me encanta. Porque vamos ganando cosas y vamos volviendo a poner al club en el sitial de donde nunca debió bajar”, aseveró.

“La FPF terminará siendo en algún momento por default y le daremos vuelta. El sistema del fútbol no es el que debería ser, el sistema del fútbol de menores lamentablemente no es lo que uno espera. Tiene que ser un sistema que beneficia al Perú en general, no solamente a Lima. Hay muchas cosas por hacer y desarrollar, seguramente en su momento en su momento, con la experiencia que he obtenido tantos años en el fútbol, como jugador, entrenado, director deportivo y cabeza del club más grande del país, tengo la posibilidad de encaminar en algún momento la ruta de lo que sería el fútbol peruano”, sentenció.





