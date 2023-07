Este miércoles, la Policía Nacional del Perú (PNP) emitió un comunicado para dar a conocer los acuerdos a los que se llegó con los representantes de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), luego de solicitar a la institución deportiva que se reprogramen los partidos de la fecha 4 y 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. ¿Cuáles fueron los motivos? Las manifestaciones que habrá en la capital, del 16 al 31 de este mes.

En el documento publicado por la PNP -y que dio a conocer Radio Ovación-, indicaron lo siguiente: “Representantes de la FPF: Jesús Gonzales Hurtado, Saúl Barrera Ayala y Carlos Torres Burga, realizaron una cordial visita a la Dirección de la Región Policial Lima, donde mantuvieron una reunión de coordinación con el Señor General PNP Roger Pérez Figueroa, en la cual manifestaron su predisposición para cambiar las fechas de los partidos del torneo local”.

Asimismo, detallaron que próximamente la organización del campeonato local “informará la programación de los futuros eventos deportivos”. De aplicarse los cambios solicitados, la Policía Nacional del Perú cumpliría con la seguridad correspondiente: “Para todos los cotejos del fútbol profesional, la institución policial dispondrá el despliegue del personal necesario, a fin de garantizar el normal desarrollo del campeonato de la Liga 1 Betsson”.

Comunicado de la Policía Nacional sobre la reprogramación de partidos de la fecha 4 y 5 del Clausura. (Foto: Difusión)

¿Qué partidos no se jugarían en la fecha programada?

En la carta enviado el último martes a la FPF, la PNP solicitó la reprogramación de los partidos que se disputarían “a partir del 16 hasta el 31 de julio, en la ciudad de Lima; teniendo en cuenta que diferentes gremios, organizaciones sociales y público en general, vienen anunciando la realización de protestas sociales denominada ‘III Toma de Lima’, a partir del 16 del presente mes”.

De acuerdo a esto, los choques que se verían afectados serían dos de la cuarta jornada del Clausura: Sport Boys vs. Alianza Lima (programado para el domingo 16) y el Municipal vs. Alianza Lima (a disputarse el lunes 17). Si bien no se menciona el duelo de vuelta que tendrá Corinthians frente a Universitario de Deportes en el Monumental, es probable que también se vea afectado, ya que está previsto para el martes 18 de julio.

En el caso de los partidos de la quinta fecha, uno de los duelos que más atención se llevará será el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, aunque de momento no tiene fecha y hora exacta, por lo que se está a tiempo para hacer los cambios solicitados por la PNP.





